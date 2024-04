Prekinuo koncert Ace Pejovića i zaprosio djevojku (VIDEO)

Na koncertu Ace Pejovića jedan mladić je zaprosio djevojku.

Naime, pjevač je održao nastupio u zrenjaninskoj hali, a u jednom trenutku, riješio je da pozove mladića iz publike na binu.

"Kad su ovakve stvari u pitanju, to je uvek lepo",- rekao je Aco, pa momku dao mikrofon.

"Hteo sam da pitam da li vi imate nekog kome dugujete sve u životu? I jednu devojku da pozovem na binu", započeo je dečko, a Pejović je pripomogao da sve izgleda kako treba.

"Devojčice, dođi, molim te", rekao je Aco, a čim se djevojka popela na binu, momak je kleknuo pred njom.

"Da li želiš da se udaš za mene?", upitao je pred svima, na šta je ona sigurno rekla: "Da".

Aco nije krio koliko ga je ova scena dirnula, a na Instagram stranici jedne televizije iz Zrenjanina, objavljen je ovaj video snimak.

"Može li jedan aplauz, bre? Vidi, vidi, ruke se tresu, pa nije to svaki dan! Da ste mi živi i zdravi, neka vam je sa srećom, dragi ljudi. Gde god ima ovakvih stvari, znači da je to to. Divni ste! Bravo! Svaka čast", zaključio je Pejović, a potom nastavio sa koncertom.

(kurir.rs/mondo)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.