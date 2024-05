Premijerno puštena Džejova pjesma "Za kraj"

Projekat Aleksandra Radulovića Fute predstavljen je juče, 29. maja, u kom se radi o "Džej tribute bendu", osnovanog u čast pokojnog Džeja Ramadanovskog, kao i spot za pesmu "Za kraj" u pevačevoj verziji, a reakcije njegovih ćerki, Marije i Ane, nisu izostale.

One su sada, kako je Marija istakla, prvi put čule verziju pomenute numere u Džejovoj verziji, te su vrlo emotivno to doživele.

Uzburkanih emocija, sjećajući se na oca i slušati pomenutu interpretaciju, Marija je sve vrijeme snimala spot, dok je Ana pomno pratila isti.

Kćerka slavnog pjevača, Marija, pojavila se sa sestrom Anom na događaju, te otkrila šta misli o pomenutom projektu, kako je do njega došlo, ali i priznala da je za njih danas emotivan dan.

"Pre svega, podržali smo ideju gospodina Fute koji je, kao što svi znaju, celu karijeru gradio mom ocu, naravno sa svojom suprugom Marinom, tako da je ovo najmanje što smo mogli da učinimo u ovom trenutku i da prihvatimo ovu ideju kao porodica. Mislim da je moj otac sve ovo zaslužio i da je živ, bio bi ponosan i bilo bi mu puno srce", rekla je Marija, te otkrila kako su reagovale sestra Ana i ona kada su prvi put vidjele cijeli projekat.

"Mogu da kažem da su ovo spotovi koji su već viđeni, ali prvi put čujem ovu pesmu u tatinoj izvedbi i iskreno jako mi se dopada", istakla je pjevačica.

Pored pjesme, govorilo se i o "Džej tribute bendu" koji će zasigurno zaživeti, a Marija je otkrila da planiraju i zajedničke projekte.

"Ako Bog da, s obzirom da sam u drugom stanju, čim se oporavim nadam se da ću biti deo tog benda. Dajem im podršku i to je pravi pogodak. Mislim da je publika ostala željna tate i tatinih nastupa, kroz ovaj bend će i dalje živeti i on i njegove pesme", rekla je kćerka legendarnog pevača, pa otkrila kako je došlo do saradnje i da li bila iznenađena povodom iste.

"Čuli smo se preko novinarke sa gospodinom Futom, sestra i ja smo na sve to pristale, jer opet kažem, oni su ljudi koje je tata jako poštovao, voleo i stalno pominjao, tako da ne vidim ništa loše u tome", rekla je Marija, prenosi Telegraf.

