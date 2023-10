Preminuo Metju Peri, zvijezda serije "Prijatelji"

LOS ANĐELES — Glumac Metju Peri, najpoznatiji po ulozi u sitkomu “Prijatelji”, pronađen je mrtav u svom domu, preneli su američki mediji. Imao je 54 godine.

Izvori iz policije rekli su za Los Anđeles Tajms da je Perija pronašla ekipa Hitne pomoći - bio je bez svijesti u hidromasažnoj kadi u svojoj kući u Los Anđelesu. Pokušaji reanimacije nisu bili uspješni, prenosi Glas Amerike.

LA Tajms i sajt TMZ, koji su prvi objavili vest, rekli su da nema znakova koji bi ukazali da je još neko bio u kući u trenutku smrti.

Njegovi publicisti i drugi predstavnici nisu odmah odgovorili na zahtjev agencije AP za komentar. Na molbu AP-a da potvrdi da je policija izašla na lice mjesta na kućnu adresu Perija, pripadnik policije Los Anđelesa Drejk Medison rekao je da su otišli tamo „zbog istrage smrti muškarca u 50-im godinama”.

Portparol vatrogasne službe Los Anđelesa Brajan Hamfri rekao je za teleziviju NBC da su prvi reagovali u kući u Pacifik Palisejdsu na osnovu prijave u 16.07 zbog o „hitne opasnosti od vode“ nepoznate vrste. Niko nije odveden u bolnicu, dodao je on.

Peri je bio najpoznatiji po ulozi sarkastičnog Čendlera Binga u veoma popularnoj seriji NBC-ja "Prijatelji", koja je trajala 10 sezona, od 1994. do 2004. godine. Ta uloga donijela mu je nominaciju za nagradu Emi 2002.

U toj seriji glumio je zajedno sa Dženifer Aniston, Kortni Koks, Metom Leblankom, Lisom Kudrou i Dejvidom Švimerom.

Serija je bila jedan od najvećih televizijskih hitova i dobila je novi život - i našla iznenađujuću popularnost među mlađim obožavaocima - posljednjih godina na servisima za striming.

Peri se godinama borio sa zavisnošću od lijekova protiv bolova i alkohola, i više puta je boravio na klinikama za rehabilitaciju. U memoarima „Prijatelji, ljubavnici i velika strašna stvar“, objavljenim prošle godine, Peri je opisao kako je prošao kroz detoksikaciju 65 puta, potrošivši oko devet miliona dolara u pokušajima da se otrijezni.

Peri je doživio zdravstvene probleme, uključujući pucanje debelog crijeva 2018. godine zbog upotrebe droga, što je zahtjevalo sedmočasovnu operaciju i upotrebu kese za kolostomiju mesecima nakon toga. Peri je posvetio knjigu „svim sapatnicima“ i napisao u prologu: „Trebalo bi da budem mrtav“.

Tokom nedavnog televizijskog okupljanja „Prijatelja“, Peri je iznenadio kolege priznajući da je patio od ozbiljne anksioznosti „svake noći“ tokom snimanja. TMZ je izvijestio da u subotu na licu mjesta nije pronađena droga.

Pored "Prijatelja", Peri se pojavio u filmovima kao što su "Fools Rush In" i "The Whole Nine Yards".

Njegovi obožavaoci opraštaju se od njega na društvenim mrežama.

