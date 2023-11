Prvi snimak Peđe Jovanovića sa ženom nakon pomirenja (VIDEO)

Pjevač Peđa Jovanović i njegova supruga Ana dali su drugu šansu svoj braku.

Dok je on pjevao stihove "gde lepota njena spava nosite me tamo...", ona mu je bila naslonjena na ramenu, a gosti su oduševljeno posmatrali prizor ispred sebe.

Posebno joj je posvetio dio "da me grle ruke njene, da zaplačem kao dete...", nakon čega se ona našla u njegovom krilu.

Podsjetimo, pjevač je jednom prilikom govorio o propalom braku i tada istakao da je on krivac za to.

"Omanuo sam u braku katastrofalno! Krenuo sam nekom stranputicom, a moj život u to vreme niko nije mogao da isprati! To je bilo jako naporno. Non-stop kafana, alkohol... Umesto da odem kući posle svirke, ja ostajem sa drugarima... Izmišljao sam različite gluposti! Izvinio sam se za sve i izvinjavam se i dan danas", rekao je Peđa i dodao:

"Ja svoju zakonitu suprugu nikada nisam preboleo, niti ću! Smatram da tu postoji šansa da se stvari vrate u normalu. Sada smo u fazi pomirenja i nadam se da će to biti kako treba. Ne pitam se samo ja... ali trudim se! Nekome je potrebno više da shvati gde greši, nekome manje... Meni je očigledno trebalo malo više, ali nikad nije kasno! Nisam uviđao svoje greške, ali je sada ta osvešćenost dovela do napretka i u mojoj karijeri! Mnogo sam grešio u životu, ali i na tome radim", zaključio je on u emisiji "Magazin in", a prenosi Telegraf.rs.

Prvi snimak Peđe Jovanovića sa ženom nakon pomirenja pic.twitter.com/7Z6Ek0Uplc — Rade Fantastični (@RFantasticni) November 13, 2023

