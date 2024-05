Ramštajnovu pjesmu prodao Indiri Radić pa zaradio tužbu

Jedan od najpoznatijih bendova na svijetu - Ramštajn održao je sinoć prvi od dva spektakularna koncerta u Beogradu u okviru svoje velike Evropa Stadion turneje 2024, a večeras će održati i drugi koncert.

Malo ko zna da su ova megapopularna grupa svojevremeno tužila Sašu Popovića, u doba kada je bio vlasnik "Grand" produkcije.

Naime, Goran Ratković Rale prije više od dvije decenije radio je kompletan album za Indiru Radić, a na njemu se našla i pjesma "Preko". Album je snimljen i izdat 2002. za "Grand produkciju", čiji je direktor i tada bio Saša Popović. Sve je bilo u najboljem redu dok na adresu "Granda" nije stigla tužba poznatog benda Ramštajn.

Popoviću u početku ništa nije bilo jasno. Međutim, kada je vidio šta piše u tužbi i da je plava koverta stigla zbog albuma Indire Radić, Popović je ostao šokiran. Brzo je pozvao kompozitora i krenuo da viče na njega zašto on nije bio obaviješten da pjesma nije original, navodi izvor Kurira. Mi smo stupili u kontakt s Ratkovićem i zamolili ga da se prisjeti te situacije i otkrije šta se tačno dešavalo tada, prenosi Pink.

"Jao, to je bilo 2002. Uradio sam ceo album za Indiru. Za jednu pesmu uzmem ja sempl (deo pesme) od Ramštajna i mi izdali taj album. Naravno da nisam tražio nikakvu dozvolu, to u to vreme nije postojalo, niti sam ja očekivao da će neka svetska faca da čuje pesmu Raleta i Indire. I dešava se situacija da je album krenuo i mene zove Saša i viče: "Čije si pesme krao? Ko je taj Ramštajn?", pričao je Rale i dodao:

"I meni sve jasno! Kažem: 'Šta je bilo, pa ne mogu ja tebi da dajem informacije gde nalazim inspiraciju.' On kaže: 'Dobio sam tužbu od Ramštajna.' Odem do studija i kažem Saletu: 'Smiri se, sve ću ja to da rešim.' Onda sam preuzeo odgovornost na sebe. I oni su, kao što sam već rekao, tražili ludački iznos od 45.000 evra. U to vreme na ovim prostorima ta suma je bila nemoguća, pa i sad nije ništa bolje, ali tad tek. I mi se na kraju dogovorili da oni dobiju deseti deo zarade i to se tako završilo. Ali prepao sam Popovića tad kao niko nikad", rekao je kompozitor ranije za Kurir.

