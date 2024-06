Relja Popović otkrio kada je počela njegova ljubav sa Nikolijom

Za samo 24 časa, Marija Šerifović i Relja Popović biće učesnici drugog po redu Red Bull SoundClash-a, događaja na kojem će ne samo ukrstiti glasove, već će i pjevati pjesme onog drugog.

Pored toga publika će biti ta koja odlučuje pobjednika, a za sada se čini da oba protivnika čuvaju "kečeve" u rukavu. Šuška se da će se upravo Relji na bini pridružiti Nikolija i Vesna Zmijanac, iako za to nema još uvijek potvrde, te ostaje samo da sačekamo događaj i vidimo kakav su spektakl pripremili za subotu, 22. jun.

Iz tog razloga ekipa portala Mondo pričala je sa Reljom ne samo o predstojećem nastupu, već i o njegovim počecima u muzici, publici, izazovima industrije, ali su se dotakli i nekih drugih životnih tema poput ljubavi sa pjevačicom Nikolijom.

Par koji uspješno odolijeva pritiscima javnosti, te ljudima daje na "kašičicu" informacije iz privatnog života, zagonetan je po pitanju njihovog odnosa od samog početka uprkos glasinama koje su kružile.

"Nisam okej da im ja otključam vrata..."

Zato smo pitali muzičara kako uopšte uspeva da sačuva svoju intimu od javnosti, s obzirom da mu je i partnerka dio javne scene.

"Jednostavno je ne izlažem. Ja generalno gledam da svoj privatni život što manje izlažem javnosti, niti mislim da je nešto previše interesantan. Najviše što nudim publici je moja muzika, sve ovo drugo što saznaju o meni, ja sam okej s tim. Ali nisam okej s tim da im ja otključam vrata svoje kuće, vidite šta mi radimo", objašnjava Relja i dodaje:

"Ja samo mislim da kad ljudima ne daješ nešto što bi njima bilo intrigantno, to prestaje da im bude zanimljivo. Govorim ti o medijima. Evo, mi smo jako dugo zajedno, toliko puta nas je snimio paparaco i maltene to svaki put izgleda isto, nema šta da se snimi i vremenom onda ljudi odustanu od ideje da će to biti nešto intrigantno i nešto što će biti ono klik-bejt".

Na pitanje na koji način čuvaju svoju ljubav, Relja nam je rekao:

"Mi čuvamo naš odnos onako kako mi verujemo i mislimo da treba. Isto tako našu ljubav čuvamo onako kako mi mislimo i verujemo da treba, i dok je tako, ja sam srećan. I gledam da što manje delim s ljudima jer nema potrebe prosto ni da ljudi komentarišu, ni da donose neke zaključke, ni da sude, kao što ni ja nemam predstavu ko ovde u ovoj prostoriji, pa ni ti, kakav mu je privatni status. Zašto bi neko, sem toga da imam ženu, znao nešto više?".

Na njegovo pitanje smo odgvorili da se često smatra da su slavni rođeni pod srećnom zvezdom, i da ih, po nekom "difoltu", zaobilaze neke loše stvari, iako su i oni, na kraju danas, samo ljudi od krvi i mesa, kao i svi. Baš iz tog razloga, publika nekad teži tome da se poistoveti sa idolima ili omiljenim umetnicima, jer, svi imamo radoznalu stranu.

"Imamo radoznalu stranu, priroda čoveka je da bude radoznao, a moja priroda je da im ne dam da vire u moju intimu", odlučno je rekao Relja.

Nisu željeli da zalazimo previše u njegov privatni život, ali je ekipa Monda morala da ga pita kakav je bio prvi utisak kada je upoznao Nikoliju.

Podsjetimo, poznato je da su se Relja i lijepa pjevačica upoznali kada je on bio u Elitnim odredima, a Nikoliju su mnogi krivili za raspad grupe. Međutim, ispostavilo se da su se simpatije javile mnogo ranije.

"Meni je ona bila interesantna sa tom svojom pojavom i pre nego što ću je upoznati. Oboje smo bili u nekoj čudnoj tački nezrelosti ili sazrevanja u trenutku kada smo se upoznali, i možda je najlepše u našoj priči to što smo zajedno uspeli da istrajemo u tome da sazrimo, odrastemo, očvrsnemo, i postanemo zreli, zdravi, normalni ljudi zajedno. To je nekako najdragocenije."

"Kakve su moje emocije bile prvi put kada sam je video dovoljno ti je što smo posle svih tih godina i dalje zajedno", rekao je Relja.

