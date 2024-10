Rijana oduševila novom kampanjom, pozirala sa sinovima

Rijana je oduševila obožavatelje novom kampanjom za svoj brend Savage X Fenty.

Do sada se uvijek pojavljivala u oskudnim izdanjima, pozirala je u donjem vešu i naglašavala svoje obline, no sada je napravila veliku promjenu.

Pozirala je sa svojim sinovima, dvogodišnjim RZA-om i jednogodišnjim Riotom, u opuštenom izdanju.

Bili su odjeveni u plave trenirke sa žutim detaljima, a Rijana je u kosi imala viklere. Izgled je upotpunila jednostavnom šminkom i nakitom.

"Samo ljubav, preslatki ste", "Osvojila si nas ovim potezom", "Blistaš, majčinstvo ti odlično stoji", nizali su se komentari oduševljenih pratitelja.

"Veliki sam Rijanin fan od malih nogu, pratila sam svaki njen intervju. Često je pričala da želi biti majka i sada mi se plače od sreće kada ju vidim ovako sretnu i uspješnu", napisala je jedna djevojka.

Rijanin partner i otac djece ASAP Rocky nije pozirao s njima.

Njen prvi susret s reperom dogodio se 2012. na dodjeli MTV Video Music Awardsa.

Nedavno je ispričala kako je izgledalo njihovo upoznavanje.

"Zgrabio me za zadnjicu. To je bio dan kada smo se upoznali, a dogodilo se na probi. Moj tim je bio zabrinut da mu se želim osvetiti. Rekla sam da ne i zbog toga su svi rekli: 'O moj Bože. On joj se sviđa'", ispričala je Rijana.

Ipak, prošle godine su prije nego što su Rijanna i Roki bili spremni ući u vezu u 2019.

Osvrnula se i na to da u počecima nije bila sigurna je li Rocky onaj pravi.

"Samo sam pustila da se dogodi što god se trebalo dogoditi", rekla je između ostalog.

(Index.hr)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.