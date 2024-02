Sandra Afrika: Nisam imala podršku na početku karijere

Pjevačica Sandra Afrika napravila je veliki uspjeh u karijeri, ali njen muzički put nije bio lak od samo početka kada je prvi put stala na scenu.

Ona je jednom prilikom za Grand otvoreno govorila o porodici, a otkrila je kako je njena majka regovala kada je saznala da će njena kćerka postati pjevačica.

"Kada sam rekla mami da ću biti pevačica ona se uhvatila za glavu, nije me sputavala u smislu da ne može ili da me brani, da me tera da radim nešto drugo, a da ja to ne želim. Pustila me je, nisam imala podršku u smislu da je tu, ali nisam osećala da nisu pored mene", rekla je ona.

Veliku podršku Sandra je u tom momentu imala od tadašnjeg dečka i menadžera Mikiše koji je i danas uz nju.

"Imala sam tada Mikišu menadžera koji mi je bukvalno bio i mama i tata i sve. Tada je on dao sve za mene i za naš posao i nekako onda nisam osećala da moji nisu prisutni, ne zameram im to. Oni ni danas ne vole javnu scenu, nikada se nisu snimali ni pričali za televiziju. Jednostavno ne vole i ja to poštujem, lepo je da čuvaju neku intimu njihovu", zaključila je Sandra, prenosi "Grand".

