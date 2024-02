Sanja Vučić progovorila o odnosu sa Teom Tairović

Sanja Vučić iskreno je govorila o odnosu sa trenutno možda i najaktuelnijom i najtraženijom mlađom pjevačicom, Teom Tairović.

"Tea je mlađa od mene tri godine, ali se pored nje osećam kao dete, jer ona ima strogu energiju. Sviđa mi se jako što je samosvesna, žena je sa stavom. Inače, to jako volim kod žena, volim kada su svesne sebe, kada su jake i stamene. Tačno zna šta želi, ima svoj put. Mnogo mi je drago što je tu gde jeste i što sam ja u neku ruku imala tu neki udeo", rekla je Sanja koja je Tei napisala tekst za hit "Hajde" koji ju je vinuo u sam vrh estrade.

"Više mi je glupo da pričam o duetu, mislim da sam ja najveći krivac. Ne znam da li ste videli njen spisak nastupa i moj je ogroman, ali njen je neverovatan. Neću da stavljam pritisak, hoću da to bude lagano, da sve uradimo bez ometanja u jednom dahu, tako da polako", istakla je Vučićeva za Grand.

Za sve djevojke koje žele da se bave pjevanjem, Sanja ima savjet.

"Vremena se menjaju i to je neminovno. Ima dosta mladih izvođača koji se jako lepo snalaze u ovoj džungli, mnogo bolje nego što sam se ja snalazila i sa mnogo više godina od njih. Ono što bih rekla svima koji počinju ili žele da se bave muzikom je da ne očekuju previše, jer može doći do razočaranja. Pogotovo što društvene mreže stavljaju veliki pritisak i vizuelno. Samo je jako važno raditi na sebi, trening, teretana, ishrana, ne samo to već suštinski sebe upoznati na pravi način, znati svoje potrebe, pratiti svoje telo i svoje emocije. Ne treba ništa raditi na silu i što nije preko potrebno. Samo negovati sebe", poručila je Sanja koja je iznijela svoj stav i o estetskim intervencijama.

"Vodim se time da ako neko želi i oseća će se bolje psihički i lepše kada uradi neki zahvat, apsolutno sam za to. E, sada da li se to uklapa u norme estetski lepog, to ne treba nikoga da zanima, ako je nekome lepo u svojoj koži, to je jedino važno. Ići na ekstreme ne valja, nije ni dobro piti ni previše vode, a ne tako nešto. Svako neka radi ono što njemu prija, ako nikoga ne ugrožava", zaključila je Sanja.

