Sara Jo objavila fotografiju iz bolničkog kreveta

Sara Jo na svom Instagram profilu objavila je fotografiju iz bolničkog kreveta, te naglasila da je imala hitnu operaciju.

Sara Jo, zabrinula je sve svoje fanove, kada je objavila da je morala da se operiše.

"Bila je u pitanju rutinska operacija, ali bih volela da ovaj stori bude podsetnik da idete na redovne preglede i slušate svoje telo", napisala je Sara, pa dodala:

"Ovo drugo sam naučila tek u tridesetoj godini".

U ovim momentima Sari osim porodice je velika podrška i dečko, plesač Žiga Sotlar.

"Mislim da je ljudima jasno koliko se volimo. Žiga i ja smo ušli u tu vezu koja je posebna... uživamo i ne žuri nam se da to dižemo na viši nivo, u smislu venčanja. Mi sada gradimo karijere i to nam je najbitnije. On živi u Ljubljani, ali je više u Beogradu. Bitno da se mi volimo, ostalo ćemo polako, bitno da savršeno funkcioničšemo", rekla je ranije Sara i dodala:

"Oboje smo 'kliknuli' na prvu! Osetili smo posebnu energiju, ali on je bio u vezi, bila sam i ja. Kad smo završili te veze, onda smo se ''našli''.

