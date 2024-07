Saša Kapor: Nikolina mi govori da sam postao strašni sud

Nikolina Kovač i Saša Kapor već godinama uživaju u skladom braku i imaju dvoje djece za koju svi kažu da su vaspitana i poslušna.

Pjevač je nedavno za Grand govorio o porodici i priznao da je u posljednje vrijeme on taj koji ima veći uticaj na vaspitanje nasljednika.

“Podeljeni smo tu. Ja sam bio strožiji prema Nikolaju, jer je on muško. U poslednjem periodu, Nikolina mi govori da sam postao strašni sud. Ne znam, tu smo negde”, priznao je Saša.

Inače, Nikolina je prije nekoliko nedjelja održala promociju albuma, dok je Saša ispričao kako je uspoznao suprugu.

“Iskreno, prvi put kada smo se upoznali, ona je tad već bila u takmičenju i mene su zvali iz Grand produkcije da pevamo duet Nikolina i ja od mene i Ane Kokić „Ako ljubav nestane“. Bio sam u fazonu „Okej“ i to smo uradili maksimalno profesionalno, ništa se u tom trenutku nije činilo da će biti nešto”, rekao je Saša, a zatim dodao u kom trenutku je shvatio da je ona prava.

“Shvatio sam kada smo radili zatvaranje kluba „Kolektiv“. Sećam se da sam tada zvao menadžera i pitao ga „Sa kim radim“ i on mi je rekao da Nikolina radi i Ana Sević. Kada je ušla u klub, nisam mogao da je ne primetim, bio je mrak i nisam znao uopšte da je to ona. To je prvo veče da smo kliknuli i krenuli intezivnije da se družimo, ali kada smo ušli u vezu i osvrnuli se na taj prvi nastup, vidi se da je energija i tad postojala”.

