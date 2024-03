Saša Kovačević otkrio čime ga je osvojila njegova djevojka

Saša Kovačević godinama unazad nosi titulu jednog od najpoželjnijih pjevača u Srbiji, a njegovo srce osvojila je Zorana Tasovac sa kojom je u dugogodišnjoj vezi.

Saša je jednom prilikom otkrio šta ga je kod Zorane najviše privuklo.

"Ona jako intenzivno radi na tome kada nešto treba da snimamo. Ja koliko sam devojaka do sada imao, nikada nisam imao neku takvu stranu koja zaista ne opterećuje ni u jednom smislu što se mog posla tiče. U ovom poslu si stalno okružen lepšimm polom i normalno je da to može smetati, ali našao sam nekoga ko to potpuno razume", objasnio je Saša tada.

Nikada nije krio da je njegov izgled rezultat velikih odricanja, ali i napornih treninga.

"Vodim se nekim svojim režimom već više od 7 godina. Jako sam striktan i kada je hrana i kada je vežbanje u pitanju. Dešavalo se više od pola godine da kockicu čokolade ne pojedem, toliko sam disciplinovan. To može da ide u krajnost i u neku vrstu bolesti, kako moji vole da se našale, ali to je moj način života", ispričao je pjevač, prenosi Pink.rs.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.