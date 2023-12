Saša Popović: Žao mi je što Suzaninom sinu nisam pravi otac

Žena Saše Popovića, Suzana Jovanović, iz prvog braka ima sina Danijela, dok iz braka sa bivšim direktorom Granda ima kćerku Aleksandru.

Njih dvoje su u braku 26 godina, a Saša je od samog starta prihvatio Danijela kao svog sina.

Suzana je jednom prilikom ispričala da Danijel, kog je rodila sa nepunih 18 godina, nije imao naročito srećno djetinjstvo, jer se njegov biološki otac nije interesovao za njega.

"Kada smo se njegov otac i ja razveli, imao je sedam meseci, tako da on nije ni znao šta se dešava. Nikada mu nisam govorila ništa protiv oca, smatram da će Bog svima nama da sudi jednog dana i da će svako dobiti ono što je zaslužio u životu. Imali smo tu sreću, ili nesreću, da Danijelov otac uopšte nije pitao za njega. Tek kada je Danijel krenuo u osnovnu školu, njegov otac se setio da nazove i pita za zdravlje sina. Sa druge strane, ni Danijel nije pitao za oca, jednostavno nije osetio potrebu. Moj sin i ja smo prijatelji, on zna da može uvek da računa na mene i Saleta", rekla je Suzana jednom prilikom za "Stil magazin".

Teška priča o Danijelovom djetinjstvu ipak je dobila srećan kraj, a Suzana kaže da su njih dvoje imali zaista mnogo sreće što su upoznali Sašu i što je on Danijela prihvatio sa toliko ljubavi.

"Reč očuh zvuči zaista jezivo, ali u našoj porodičnoj situaciji je potpuno drugačija atmosfera. Sale je nebrojeno puta u društvu rekao za Danijela: "Kao da je moj sin, žao mi je što mu nisam pravi otac". Veoma je ponosan na njega i u studiju rade zajedno. Ako muškarac nečim može da vas "kupi" u životu, onda je to kada prihvati vaše dete iz prvog braka. To je bolje nego da sam dobila sedmicu na lotou. On uopšte ne razdvaja Aleksandru i Danijela. Oboje su naša deca", istakla je pjevačica.

U maju 2022. godine, Danijel se oženio svojom dugogodišnjom devojkom, Tijanom. Između njih dvoje rodila se ljubav, još dok su radili zajedno.

(GrandTV)

