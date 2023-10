Saši Popoviću stigla tužba od "Ramštajna"

Kompozitor Goran Ratković Rale je otkrio da je svojevremeno plagirao pesmu nemačkog sastava Ramštajn kada je radio numeru "Preko" za pevačicu Indiru Radić, a kako je taj album izdat za "Grand" produkciju, tužba je stigla na adresu tadašnjeg direktora Saše Popovića.

Kako je Rale ispričao, Saša se tada žestoko iznervirao, a nemačka grupa tražila je da im se plati 45.000 evra, piše Kurir.

"Jao, to je bilo 2002. Uradio sam ceo album za Indiru. Za jednu pesmu uzmem ja sempl (deo pesme) od Ramštajna i mi izdali taj album. Naravno da nisam tražio nikakvu dozvolu, to u to vreme nije postojalo, niti sam ja očekivao da će neka svetska faca da čuje pesmu Raleta i Indire", rekao je Goran i nastavio:

"I, dešava se situacija da je album krenuo i mene zove Saša i viče: 'Čije si pesme krao? Ko je taj Ramštajn?' I meni sve jasno! Kažem: 'Šta je bilo, pa ne mogu ja tebi da dajem informacije gde nalazim inspiraciju.' On kaže: 'Dobio sam tužbu od Ramštajna.' Odem do studija i kažem Saletu: 'Smiri se, sve ću ja to da rešim'", kazao je Ratković i objasnio kako je riješio problem:

"Onda sam preuzeo odgovornost na sebe. I oni su, kao što sam već rekao, tražili ludački iznos od 45.000 evra. U to vrijeme na ovim prostorima ta suma je bila nemoguća, pa i sad nije ništa bolje, ali tad tek. I mi se na kraju dogovorili da oni dobiju deseti dio zarade i to se tako završilo. Ali prepao sam Popovića tad kao niko nikad".

