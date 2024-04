Seka Aleksić se javno obratila Dragani Mirković

Seka Aleksić podijelila je na Instagramu dio iz intervjua Dragane Mirković koji je dala nakon priznanja da se razvodi od Tonija Bijelića.

“Nisam pogrešila bez obzira na sve, i što je bilo i što će biti. Ja sam zadovoljna. Imam dvoje divne dece, ostala sam prisebna, ostala sam normalna, ostala sam vredna. I dalje radim kao da nemam ništa, stvarno, zato što smatram da čovek treba da radi, a u ovom momentu radim da bih drugima pomogla”, govori Dragana u snimku u intervjuu za 24sata.hr.

Seka je uz snimak ove njene emotivne izjave uz emotikon srca napisala samo dvije riječi kojima joj je pružila snažnu podršku.

“Idemo jako!”, poručila joj je Seka.

Podsjetimo, ove dvije pjevačice nisu razgovarale duže od decenije.

Prvi susret pred kamerama nakon pomirenja pjevačice su imale na snimanju novogodišnjeg programa DM Sat televizije, u novembru 2022.

“Nisu to bile ratne sekire, mi smo se naljutile, ja sam bila tvrdoglava jer nisam kriva, a Dragana je juče to divno objasnila, kako je žena rekla, tako je bilo. Kod mene su godine učinile svoje i smatram da istina uvek izađe na površinu, ja sam presrećna što sam danas ovde. Toni me je nazvao, rekla sam da ću doći, srećna sam što sam dio ovoga”, rekla je tada Seka Aleksić, a onda je iznijela svoju stranu i Dragana.

“Nama je uvek bilo zabavno i lepo kada smo se viđale, ja sam je gotivila što je luckasta. Moram da kažem, ratne sjekire, pomirenja, ne ide uz ovu priču, kada se neko svađa, onda je to ''zakopavanje''. Između nas nije bilo nijedne ružne reči, to je prosto privatno. Nas su mediji zavadili, ja sam pogrešila što sam poverovala, a ona što se naljutila. To su tada pametno odradili, bilo je sa više strana”, kazala je Mirković.

“Mi nikada nismo rekle nešto ružno jedna za drugu pa da smo to sada pogazile. Prosto nije tako, do sada nije došlo do ovoga samo zato što se nije ukazala prilika i ovo je čak slučajnost. Da smo se srele, desilo bi se i ranije. Čak je nju Toni sreo preko leta i rekao mi je da su se lepo ispričali, meni je baš bilo drago”, dodala je Dragana.

Ratne sjekire

“Zakopale ratne sekire je malo gruba reč, jednostavno iako to ljudima deluje nemoguće, i kod nas se dešava da se neko naljuti pa da se pomirimo, sve je to normalno. Srećna sam da nikada nismo rekle ništa loše, i to je dokaz da je sve to bila velika glupost. Ne bih davala preveliki značaj tome, mislim da smo u dubini svoje duše obe oprostile i jako sam srećna što sam ovdje. Ovo treba da bude primer drugim ljudima, kako treba da se ophode kolegama”, rekla je Seka.

“Postoje razne i velike stvari među ljudima, ali kad se dešava nešto namješteno lako se prelazi preko toga. Nije bitno koliko se dugo nismo videle, čak se nismo ni srele u nekom trenutku, a bio je potreban jedan mali trenutak da pređemo preko svega”, zaključila je tada Dragana, piše Telegraf.

