Seve i Bare odmjerili snage

U Zadru su za jedno veče bila dva koncerta, i to dva kapitalca koja su zapalila grad.

Na Višnjiku je nakon devet godina nastupila Severina, a u Arsenalu u centru grada nakon takođe dugogodišnje pauze nastupili su Goran Bare i Majke.

Nakon što je Severina objavila koncert u Zadru, koncert je rasprodan više od mjesec dana unaprijed. I kad su već skoro makli sve plakate koji su najavljivali ovaj koncert, stigla je najava iz Arsenala o koncertu Majki, na isti dan. I ovaj koncert bio je rasprodan sedmicama unaprijed.

S kartama za oba koncerta u različitim dijelovima grada i u isti dan, shvatili smo da im se najavljeno vrijeme početka razlikuje pa smo odlučili probati stići na oba. Višnjik je vrata otvorio već u 18:30, a mi smo najprije popili piće i u dvoranu ušli u 20 sati, kad je koncert i najavljen. Deset hiljada ljudi, velikom većinom žena, zauzelo je svoja mjesta u iščekivanju najveće zvijezde s hrvatskih prostora, prenosi Index.

Za pola sata krenuli su prvi taktovi pjesme Tvoja prva djevojka i Seve se u svjetlucavoj haljini trkom popela na pozornicu uz odobravanje s tribina i s partera. Krenulo je dvosatno putovanje uz tačan predosjećaj iz druge pjesme – da će ovo biti dobra noć.

"Prije devet godina bili smo ovdje, na ovoj istoj pozornici i dvorana uopće nije bila puna. Mislila sam da me Zadar ne voli. Danas ste me razuvjerili", kazala je Severina i u nastavku s bendom izvela niz veselih hitova koji se puštaju po klubovima uz izlet u svoje stare hitove i one pomalo sporije i kontemplativnije. Naišli smo na jedan komentar na Facebooku koji dosta opisuje Severinu kroz oči jedne obožavateljke:

"Mi žene smo svakakve. I u svakoj od nas više je žena. Ja mislim da ih je Severina opjevala sve. I djevojku sa sela i Dalmatinku, Palomu Neru i Blanku. Ostavljenu, prevarenu, zlostavljanu i onu kojoj žele uzeti dijete i koju jebe sustav. Vrckavu, zavodljivu i malu koja (ni)je dala. I onu koja se ne da hiljadi kretena što pored svojih žena nešto bi sa strane na čas. I onu kojoj je lipo i koja samo pjeva i samo svira…"

Dobri stari sirovi zvuk rocka i bluesa

I dok je koncert na Višnjiku ulazio u zadnje minute, istrčavali smo iz dvorane ispred koje nas je čekao prijatelj taksista spreman da nas prebaci do centra grada. Pred Arsenalom je bila ogromna gužva. Veče je bilo mlado i većina ljudi do zadnjeg je časa bila vani na svježem vazduhu tako da je koncert počeo dok smo još ulazili.

Krenulo je lagano i s novijim stvarima, a nastavilo se žestoko i sa starim hitovima. Na pozornici je bio set sjajnih muzičara koji su zadarskoj publici najprije kap po kap, a na kraju u vodopadu davali sve ono što joj treba - dobri stari sirovi zvuk rocka i bluesa koji joj je toliko i nasušno falio.

Publika se jednostavno prepustila i opustila i napokon došla na svoje. Budi ponosan, Ja sam Budućnost, Iz sve snage izvukli su (skoro) svu snagu i iz publike koja je zaslužila pljesak isto kao i ekipa na pozornici. Sat i po skakanja i pjevanja, Zadar je ovo dugo čekao i napokon dočekao. Imamo osjećaj da se Majke i Bare sutra vrate u Arsenal da bi ponovo bio pun i još luđi i glasniji.

Ko je što bolje odsvirao i kako je Bare što otpjevao i koliko je sve skupa pozitivno iznenadio vokalom koji je i dalje ponajbolji u Hrvatskoj, ono je o čemu se razgovaralo nakon koncerta. Zadnja pjesma prije bisa bila je A ti još plačeš, a kad je bend otišao sa stagea, publika je grleno nastavila pjevati.

Kad su se momci vratili, nastao je delirijum. Svakako ćemo pamtiti i jednu vrlo rasplesanu štaku u vazduhu nasred partera. Koncert su završili u mirnijem tonu s pjesmom Noćas prelazim rijeku.

"Očekivala sam sve ikad i dobila još i više! Hvala vam, čekamo vas opet i opet i opet!", "Ovo sinoć je bilo religijsko iskustvo, hvala Bare!", "Brutalno je bilo", kažu komentari na video s koncerta dan poslije. I stvarno je bilo. I jedva čekamo opet!

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.