Severina se rasplakala pred prepunom dvoranom (VIDEO)

Dugoočekivani Severinin koncert u Osijeku, prema riječima organizatora, izazvao je toliko interesovanje da je dvorana ‘Gradski vrt’ nekoliko dana zaredom mogla biti ispunjena.

Severina već godinama svoje poslovne aktivnosti organizuje prema privatnim, odnosno prema svom sinu koji je i sinoć bio uz nju.

No, za sve one koji su imali sreće na vrijeme osigurati svoje ulaznice za ovo jedinstveno veče, Severina je priredila spektakl koji će im još dugo ostati u sjećanju.

”Nisam bila 12 godina u Osijeku, ali koliko vidim, ljubav ne samo da nije splasnula, nego se širi i na djecu onih koji su mi dolazili na koncerte dok su bili djeca. Drago mi je da su na koncert došli ljudi iz raznih gradova – Splita, Sinja, Budimpešte, Beograda”, izjavila je Severina, prenosi Večernji.hr.

A sve to, uz prekrasnu atmosferu na koncertu koji je dugo čekala, ju je i rasplakalo.

“Niste ok, imam šminku i ne želim da plačem. Osim toga, sin mi je ovdje i srce mi je puno. Znate, kad je on bio mali, ja bih oblačila kostime, a on bi me pitao šta to radim. Ja bih mu rekla da sam Superman pa on i danas misli da ja spašavam svijet”, rekla je Severina na koncertu.

Nesvakidašnja euforija koja se danima prije na društvenim mrežama stvorila oko repertoara, koji je Severina na zanimljiv način djelimično prepustila izboru publike, naslućivala je kako će ovo biti jedan od dužih Severininih koncerata, što se pokazalo i tačnim.

Na repertoaru se našlo preko 30 najvećih Severininih hitova. Baš kako je i najavila, Severina je ovim koncertom ”nadoknadila” svih 12 godina razdvojenosti s osječkom publikom, prenosi CdM.