Sin vraćen, Severina konačno spokojna

Severina Vučković i Milan Popović od juče ponovo dijele starateljstvo nad sinom Aleksandrom.

Nakon što je Vrhovni sud poništio presudu Županijskog suda u Splitu, te vratio starateljstvo nad Severininim sinom njegovom ocu Milanu Popoviću, Županijski sud je ponovio prethodnu pravosnažnu odluku po kojoj su otac i majka dužni “roditeljsko staranje obavljati sporazumno, zajednički i ravnopravno”.

Severina se danas oglasila na Instagramu.

U veoma emotivnom pismu upućenom svima koji su joj pružili podršku, Severina je napisala kako ju je život naučio da se ljubav ljubavlju vraća.

Naslov njenog pisma je – “Ja sam kao vi”.

“Da se ljubav ljubavlju vraća pokazalo se i protekle četiri sedmice (od presude do presude). Stoga, zahvaljujem svima na nevjerovatnih 28 dana ljubavi i podrške kojom ste me obasipali. Nahranili ste me snagom koju sam usmjerila na sina. Ali i na pomoć drugima. Drugačijima. Svako ko je osjetio tugu, zna kako izgleda život s tugom. Nažalost, spadam u takve i zato vas sve razumijem. Jedina pomoć koju možemo dati jedni drugima jeste podrška! Svakom čovjeku kojem je nanijeta nepravda, na kojeg gledaju drugačije, koji nema zaštitu. Javna, sad i odmah. Da bi bili dobro društvo, dobra država – svi građani moraju biti ravnopravni, jednaki pred zakonom, ali prije svega jednaki u srcima”, piše Severine.

Sjutra, najavljuje Seve, izlazi kampanja na koju je izuzetno ponosna i koju je snimala prije dvije sedmice, kada joj je baš bilo teško.

“Ali znala sam da moram. Riječ je o kampanji posvećenoj osobama na koje se ne gleda kao na ‘normalne’, na ‘bolesnike u društvu’, koji su teško prihvaćeni i od svoje okoline, a isti su kao i mi. A jedini ‘bolesnici našeg društva’ su oni koji ‘drugačije’ javno prokazuju, koji bi im oduzimali prava, jednakost…”, zaključila je Severina.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.