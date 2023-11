Slađa Alegro: Najviše se odmorim u Foči

lako je pjevačica koja mnogo radi na terenu, Slađa Alegro se trudi i da bude posevćena supruga i majka što priznaje umije da bude teško.

"Baš je teško da se sve postigne, a ja sam od onih koja hoće sve! I društvo, kuća, parkić i film uveče, ma sve! Trudim se da ispoštujem sve segmenete stvarno", iskrena je pevačica.

Najviše joj prijaju putovanja sa porodicom, a putem društvenih mreža uvjerili smo se da svaki slobodan trenutak koristi da posjeti banju ili selo.

"Stalno mi negde zujimo, volimo da odemo kod babe u Foču, ja se tamo najviše odmorim, ali i svekrva me baš pazi. Ništa ne radim, samo spavam i odmaram, pravo odmaranje! Ponekad se šalim i kažem kada će ta penzija, ali ne čekam jedva (smeh), to kažem kada sam umorna", našalila se Slađa nedavno za Grand.

Podsjećamo, Slađa i njen suprug će uskoro proslaviti osmu godišnjicu braka.

"Nikada nisam bila rada da privatne stvari delim sa svima. Znam da je to neminovo pošto sam javna ličnost, ali ja sam želela da taj dan venčanja bude samo naš. Pravili smo dve svadbe, građansko venčanje u Obrenovcu i onda smo sve to ponovili u Foči tamo je bilo i crkveno venčanje. Nije bila klasična svadba već večera i okupljanje najbližih. Volim velike svadbe, da sve bude po običajima, volim da se veselim ali eto zbog mog spontanog pobačaja ja sam tada odlučila da to bude u krugu najbližih pa smo nadoknadili kada se Mila rodila", objasnila je pjevačica.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.