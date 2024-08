Slađa Delibašić ima ogromne probleme zbog Đoleta Đoganija

Pjevačica Slađa Delibašić, bivša supruga Đoleta Đoganija, povukla se sa estradne scene i usmjerila svoje aktivnosti ka privatnom biznisu.

Kako tvrdi, posao bi joj išao mnogo bolje da je ne vezuju za porodicu njenog bivšeg supruga.

“Mnogo me nervira kad se spominjemo svi u kontekstu familije Đogani. Mi smo se razveli pre 22 godine. Ja sam Delibašić, kao i moji tata, brat i deca. Ja svoju decu gledam kao Delibašiće, ne Đoganije. Mene ne interesuje da pravim gungulu od svega toga. Nekad se stidim tog prezimena. Mnogo je velika predrasuda kod naroda. Vrtić koji sam otvorila, da nije tog prezimena bio bi pun, krcat, ali je naš narod takav, dok nekoga ne upoznaš i ne vidiš čoveka iznutra, ne možeš da sudiš. Tako sam i ja nekad sudila ljudima dok ih nisam upoznala”, ispričala je Slađa i dodala da je bez obzira na sve zadovoljna radom vrtića:

“Peta godina je kako radimo sa vrtićem. Na početku je išlo jako slabo, ja sam znala da dolazim umorna sa nastupa i podmirim sve troškove, plate i doprinose dok nismo krenuli da radimo i to bez ijedne reklame. Roditelji koji su dolazili imali su jako lepo mišljenje o nama i radu našeg vrtića. Hvala dragom bogu vrtić je polako počeo da se puni. Dugo smo tražili osoblje, sada je sve fenomenalno, ali bez Silvije ništa”, rekla je ona jednom prilikom.

Podjesetimo, Slađa je jednom prilikom otkrila da se svojevremeno susrela sa finansijskim problemima.

“Bilo je u mojoj karijeri mnogo uspona i padova, momenata kada sam sa 10 evra morala da preživim nedelju dana. Sve je to život i to me je ojačalo”, rekla je ona svojevremeno.

