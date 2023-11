Slađa Delibašić progovorila prvi put o zdravstvenim problemima

Pjevačica Slađa Delibašić važi za jednu od najzgodnijih baka na domaćoj javnoj sceni, a koliko je posvećena svom zdravlju i tijelu ni sama ne krije.

Ipak, pjevačica nikada nije pričala o zdravstvenim problemima sa kojima se svojevremeno borila, jer kako je istakla, nije željela da dobija takav publicitet. Slađa je imala tumor na dojci, koji je operisala i koji joj je uspješno otkonjen. Nakon niza muka sa kojima se izborila, ljekari su joj slučajno otkrili i promjenu na dojci, a pjevačica je sada opisala detaljno kroz šta je prošla.

"Imala sam dosta zdravstvenih problema u tom periodu. Prvo sam operisala koleno, zapravo meniskus, pa potom polipe na glasnim žicama, a onda su mi u toku tih pregleda ustanovili i da imam promene na dojci. Sasvim slučajno su lekari to otkrili. Tada su mi operisali dojku i žlezde ispod pazuha. Ustanovili su da je u pitanju tumor, koji je, na svu sreću, bio dobroćudan. Da se to tad nije otkrilo, ko zna šta bi kasnije bilo, jer je zahvatilo i pazuh, imala sam dosta sreće", kaže Slađa.

Delibašićeva napominje da je ovo bio jako stresan period u njenom životu, u koji ni sjećanjem ne želi da se vraća, ali je svjesna toga da je tema važna, pa je zato odlučila da sada priča o tome.

"To je bilo pre deset godina, ja sada vodim računa o svemu tome, idem redovno na kontrole, lekari prate moje stanje ukoliko dođe do nekih promena. Mada, moram da kažem da sam i pre redovno sve pratila i kontrolisala. Nisam želela da pričam o svemu tome da neko ne bi tumačio da na taj način skrećem pažnju na sebe. Ali kad ste me već pozvali zbog toga, onda želim javno da apelujem na sve žene, ali i na sve muškarce, da vode računa o svom zdravlju. Prevencija je najvažnija, jer ako se bolest otkrije na vreme, sve može da se izleči. Moja sestra je nedavno isto imala taj problem, kancer dojke. Na svu sreću, sve se dobro završilo, uspela je da se izbori", rekla je.

(Mondo.ba)

