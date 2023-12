Slavica Ćukteraš o udaji: Biće to intimna svadba

Poznata pjevačica Slavica Ćukteraš ne krije svoju sreću po pitanju njene dugotrajne veze sa di džejem Vladimirom Aćićem, a sada je progovorila o udaji.

Da li bi Slavica ponovo izgovorila sudbonosno da, Slavica je iskreno odgovorila.

"Vladimir i ja sa mojim detetom već živimo zajedno. Mi smo zajednica. Šta znači taj papir? Ne znači ništa. Nije garancija nikakvog odnosa. Najbitnije je da smo se mi našli da se mi poštujemo i da lepo funkicionišemo zajedno, da je sve to lepo i to je nešto što je vrednije za mene od papira. A sada, ako me bude pitao verovatno ću se udati", objasnila je , a zatim otkrila da li bi imala tremu:

"Ne bih imala tremu da stanem pred oltar"

Ćukteraš je otvoreno govorila i o tome kakvu svadbu želi.

"Nisam tip za velike svadbe. Više sam za intimniju varijentu", rekla je Slavica i potom otkrila kakav bi voljela da bude vjerenički prsten:

"Neka bude kamen zelene boje", rekla je ona u emisiji Blic dan.

Podsjetimo, Slavica iza sebe ima brak sa bivšim fudbalerom Vladimirom Avramovim, sa kojim ima kćerku Viktoriju.

(GrandTV)

