Slavica Ćukteraš prvi put progovorila o borbi za starateljstvo

Pjevačica Slavica Ćukteraš na sudu je sa bivšim suprugom, nekadašnjim fudbalerom Vladom Avramovim, oko starateljstva nad kćerkom Viktorijom.

Slavica je sad odlučila da prvi put progovori o detaljima borbe, i to za emisiju "Moj dan, Blic dan".

"Ja mislim da je normalno da negde dete bude uz mamu. Nije normalno da se dete odvede iz zemlje i da bude van zemlje, gde se mama ne pita ništa!", rekla je Slavica.

Pred kamerama bila je na ivici suza.

"Mislila sam da ću jednog momenta totalno da se slomim, i fizički, i psihički, i emotivno", dodala je pjevačica.

"Kad me nazove nepodobnom mamom, ima pravo da to radi! Ima pravo svako svašta da traži. To me je, naravno, u prvom segmentu pogađalo. Iskažem sve kroz suze", navela je Slavica.

Vlada i Slavica su, inače, na sudu jer on želi da dobije starateljstvo nad kćerkicom, koju su dobili proke sedam godina, dok su bili u braku. Avramov, kako se pisalo, tvrdi da je pjevačica "nemarna majka", te je odlučio da svoje tvrdnje iznese i na sudu.

Sudski proces je u toku, dok je Slavica Vladu, kako je poznato javnosti, ljetos prijavila policiji, jer joj je navodno slao prijeteće poruke. Tvrdila je da je od Avramova doživejla psihičko nasilje, ali da nije prijavila policiji jer nije željela da to bude u javnosti, zbog prirode javnog posla kojim se bavi.

Tužilac je tada okarakterisao ovo delo kao krivično djelo nasilje u porodici. Vladi je tada određena mjera zabrane prilaska od 48 sati, bez zadržavanja.

