Sloba Radanović: Bilo je teško nastupati sa gipsom

Pjevač Sloba Radanović nedavno je doživio nezgodu zbog čega i dalje nosi gips.

“Bilo je teško nastupati sa gipsom od prstiju do lakta, pošto je vrućina, pogotovo na Kipru, ali dobro je za bakšiš (smeh). Sad je super, prolazi polako, biće dobro…Nije me niko kleo. To su sve neke gluposti, uvek se tako nešto desi iz nehata, nek je na ruku”, rekao je on.

On se osvrnuo i na nastupe tokom ovogodišnje ljetnje sezone.

“Od 13. jula smo u Crnoj Gori, dole smo celo leto. Mnogo radimo, ali u Crnoj Gori spojimo lepo i korisno, pa se i malo kupamo. Biće malo ovde, malo dole, gledaćemo da i dole budemo zajedno, da ne budemo jedni bez drugih, samo da se organizujemo kada”, rekao je folker, a onda je otkrio da li je zadovoljan svojim albumom:

“U jednom trenuku se zagužvalo, što se tiče mene i mog albuma, ja sam prezadovoljan. Vrhunske su, neke pesme su takve da će ostati zauvek, pogotovo balade. Uopšte se ne plašim, a i iznenadio sam se koliko su ljudi pevali „Vreme besramnih“…Žena je tu, bez nje kuća i porodica…Ona je jedan od stubova, sve smo zajedno radili, deli isto mišljenje da je sve super i da smo mi ti koji održavaju tu pravu muziku „na aparatima“ “, rekao je Sloba.

Radanović ističe da je veoma emotivan kada je porodica u pitanju.

“Tako je. Jutros sam došao u sedam, bilo mi žao da legnem dok ne budem malo s njim. To su stvari koje su neprocenjive. On je i tatin i mamin. Liči na mene, dosta je na mene, krupan je, ali je dobar, voli ljude, smeje se”, rekao je Radanović.

Pjevač je otkrio i da li će biti strog u vaspitavanju nasljednika.

“Ako nisam ja imao, hoću da dam svom detetu sve, ali opet ako mu daješ sve, mora to i da zasluži. Ne sme da navikne da je to Bogom dano i da će dobiti sve u svakom trenutku, treba vaspitati dete da cene to što dobiju i da ne budu bahati i misle da su bolji od drugih ako imaju malo više. Treba ih učiti da smo svi isti, da treba biti vaspitan i kulturan, pa onda sve ostalo… Mnogo smo okupirani stvarima koje nam predstavljaju trenutno zadovoljstvo”, rekao je on.

