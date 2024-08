Sloba Radanović ponosan na srpskog Olimpijca: Sretao sam ga na putu do škole

Srpski košarkaši osvojili su bronzu na Olimpijskim igrama u Parizu, a pjevač Sloba Radanović javno je čestitao Dejanu Davidovcu na uspjehu koji je ostvario.

Sloba je otkrio da srpskog košarkaškog repšrezentativca Dejana Davidovca zna još od malih nogu, te da je vrijedno trenirao i u djetinjstvu.

“Koliko mi je drago zbog ovog momka. Od malih nogu, skoro svakog dana sretao sam ga na putu do škole ili treninga. Uvek je na leđima imao ranac i išao je ili na trening ili u školu. Mi svako na svoj trening fudbala, a on na košarku. I uvek se videlo koliko je voleo i koliko voli to što radi, koliko voli basket, košarku, loptu… Ako je neko zaslužio ovo, on je”, napisao je Sloba.

Dan nakon nezaboravnog dočeka i slavlja na balkonu u Beogradu, košarkaški reprezentativac Dejan Davidovac, došao je u rodni Zrenjanin i donio bronzano odličje, koje je inače 25. koje su na Olimpijskim igrama osvojili sportisti iz grada na obalama Begeja.

“Uvek se nakon velikih takmičenja vratim u grad u kojem sam rođen i počeo da igram košarku, predivan je osećaj i iznenađen sam srdačnim dočekom ovih mladih sportista, sigurno budućih šampiona”, istakao je Davidovac kome su Zrenjaninci priredili doček.

(GrandTV)

