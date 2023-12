Sneki otkrila zašto nema očekivanja od Nove godine

Većina ljudi pred kraj godine sumira utiske i ima velika očekivanja od naredne, ali to nije slučaj sa Snežanom Babić Sneki.

Pjevačica se godinama drži dobrog recepta a to je da "danas živi kako treba, a budućnost je tu da donese nešto novo", zato od svake Nove godine nema prevelika očekivanja, niti velike planove.

"Ja sam inače osoba koja je uvek zadovoljna jer i kad je situacija najteža, nije dobro da mračite, uvek morate da budete pozitivni i da verujete u dobre stvari. Ja još uvek verujem u dobre ljude koji imaju dobru energiju i dušu, mislim da je to prednost", rekla je Sneki i otkrila zašto nema velika očekivanja u narednoj godini.

"Neko bi rekao da je luksuz imati očekivanja, ali ja ih ipak imam. Bez obzira u kojoj se situaciji svi budemo našli, treba da mislimo svojom glavom, da se pripremimo i da budemo uvek optimistični. Svaki čovek ima trenutke slabosti, ima trenutke kada je tužan i sam, to je neminovno, ali morate da imate u sebi bar delić duhovnosti koji će reći "ne, idem dalje", istakla je.

Mnogi se šale da se u Srbiji sve mijenja, osim izgleda Snežane Babić Sneki na šta pjevačica reaguje kroz osmijeh.

"Uvek je to kompliment. Nastojim uvek da na snimanje odem spremna, da se to lepo slika, ali ja to radim bez velikih opterećenja. Za sat vremena sam se spremila za Novu godinu", rekla je Sneki i dodala da je mimo kamera potpuno drugačija priča.

"Volim da budem bez šminke, jer tad odmaram lice. Ali u javnost ne izlazim bez diskretne šminke, osim kad sam na letovanju", zaključila je pevačica.

(GrandTV)

