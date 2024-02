Snežana Đurišić otkrila šta joj smeta kod kolega

Pjevačica Snežana Đurišić je otkrila da joj smeta kod kolega, a i generalno poznatih ličnosti, kada predstavljaju svoj dom u emisijama.

"Pitanje bi bilo sa moje strane, da li, i u koje svrhe služi slikanje i pokazivanje kuće, porodice unutra, šta se dešava u kupatilu, predsoblju, špajzu, kuhinji, dnevnoj sobi, u trpezariji, ne znam čemu to služi. Da li treba bosti oči ljudima? Neko to nema, neko ima mnogo bolje, pa će da komentariše na ovaj i onaj način. Da li je to dobro uopšte i da li jednom pevaču treba to uopšte", pita se pjevačica.

Ona smatra da, kroz emisije, publika stvara pogrešnu sliku o javnim ličnostima.

"To je ono što oni vide kroz emisije koje gledaju nas, gledaju taj glamur, ta svetla, te šljokice, sve to deluje raskošno, za mnoge ljude fascinantno. I onda nas stavljaju u kategoriju ljudi koji nisu obični, jednostavni ljudi. Međutim, tvrdim da svaka žena koja ima decu i porodicu mora da skuva ručak, mora nekad da obriše, čak i kada ima kućnu pomoćnicu, jer je to jednostavno sastavni deo života jedne žene koja ima muža i decu", ispričala je Snežana u emisiji "Nije lako biti ja" na "Grand" televiziji.

Podsjetimo, Snežana je nedavno gostovala u emisiji ''Magazin In'', gdje je progovorila o plastičnim operacijama.

Voditeljka Sanja Marinković istakla je da smatra da je starenje loša navika, zbog čega se Snežana pobunila:

"Ja nisam pobornik toga! Normalno je stariti... ja na primer kad se pogledam kažem sebi ''Kako lepo stariš''. Zamislite da živite 200 godine... ne ide! Bitno je kako se osećaš i kakav si iznutra, tako to izlazi napolje", objasnila je Snežana Đurišić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.