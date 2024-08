Snežana Đurišić progovorila o odnosu sa Vanjom, pa se dotakla i djece

Jedan od najskladnijih ljubavnih odnosa definitivno već godinama imaju pjevačica Snežana Đurišić njen dragi Vanja Milošević.

Recept za savršen brak ne postoji, ali je Sneža nedavno otkrila detalje njenog i Vanjinog odnosa.

"Prilično sam svojeglava i naviknuta da sama donosim odluke, ali onda kada baš nisam odlučna svakako je Vanja jedan od prvih koje pitam za savet. Dobro, tu su još neki ljudi kojima verujem, nisam isključiva da po svaku cenu mora samostalno da odlučim, ali isto tako ako mi se nešto ne dopada, pa makar se svima dopadalo, ja ću po svom", rekla je Sneža za Grand, a potom se dotakla zajednice braka.

Sneža je jedna od onih koji vjeruju u pravu ljubav, ali smatra da je staromodna po pitanju djece.

"Brak je divan ako se dvoje ljudi nađu i ona priča da vremenom partneri postaju kao brat i sestra, to nije istina. Kada se ljudi nađu to je onda pravo uživanje. Takvi ljudi mogu slobodno da se zahvale Bogu i da kažu da su srećni. Neki će sigurno reći da sam ja staromodna, ali mislim da deca ne treba da se rađaju ako ljudi nisu rekli 'da' i pred Bogom. Takva deca nisu rođena u bračnoj zajednici tako da mislim da je to jedan od najvažnijih razloga zbog kojih dvoje treba da se venčaju", poručila je pjevačica.

Da se prave ljubavi dešavaju kada se najmanje nadate svjedoči Snežina i Vanjina nevjerovatna priča, a prvog susreta se i danas rado sjećaju.

"Ja u neke stvari u životu verujem, a to je da nam je većina stvari predodređena u životu. Znao sam puno sveta iz estradnog miljea, ali sam Snežu video jednom i to je bilo vrlo kratko i zvanično i nisam je viđao dugi niz godina. Jednom je gostovala na nekom programu i ja izletim iz kupatila da čujem i vidim jednu lepu ženu koju dugo nisam video koja neosporno peva i koja ima damski odnos po svemu što radi, a onda smo se slučajno i srelo", počeo je priču Vanja i svojim džentlmenskim potezom pjevačicu kupio zauvijek.

"Jelena Bačić Alimpić je imala promociju svoje knjige i ona me je pozvala, a ja sam se premišljala jer mi najteže pada spremanje, ali na kraju sam otišla i samo sa leđa mi se pojavio: 'Sneška, dobar dan, ajde ako ne žuriš svrati da popijemo piće'", dodala je članica žirija "Zvezda Granda", a kako kaže, sve ostalo je istorija, prenosi Grand.

