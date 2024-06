Sofra i njegova supruga pripremili iznenađenje za voditeljku koja ih je spojila

Harmonikaš Aleksandar Sofronijević se prije mjesec dana oženio i izgovorio sudbonosno „da“ svojoj izabranici, doktorki Kosani Stišović, a malo ko zna da je njihovom upoznavanju kumovala voditeljka Vesna Milanović.

Sofra i Kosana nisu nikada krili da su presrećni što ih je Vesna upoznala, a sada su prijateljici uručili poseban poklon u znak zahvalnosti za sve što je za njih učinila.

“Draga naša Vesna, ti si simbol ljubavi, prijateljstva i odanosti. Hvala na svemu, volimo te, Aleksandar i Kosana Sofronijević”, glasila je poruka od bračnog para za voditeljku.

Kosana i Sofra su Vesni poklonili orglicu koja simbolizuje njihovo prijateljstvo, dok se voditeljka njima obratila emotivnom porukom.

“Trojac koji oduvek veruje samo u jednog kormirala”, napisala je Vesna Milanović uz zajedničku fotografiju.

Podsetimo, ovaj par voditeljka Vesna Milanović pokušala je da spoji još 2018. godine, ali tada do njihovog upoznavanja nije došlo.

“Vesna nas je spojila, i to sasvim slučajno. Prvo je htela da se mi vidimo i pre par godina. Mi nismo to hteli, ja ne volim da me neko upoznaje, kao ni ona”, rekao je harmonikaš za Grand.

Iako su se oni u početku opirali, dogodilo se da su se upoznali neplanirano, a onda su se i zavoljeli nekoliko mjeseci kasnije.

“Njih dve se poznaju tako što su zajedno polagale vozački ispit. I komšinice su i odatle je ta neka priča. Vesna je više puta htela da nas upozna, ali mi nismo želeli. Jednom prilikom me je Vesna ipak zvala na video poziv, i ja sam se javio ne znajući da je Kosana sa njom. Potom sam je zapratio na Instagramu, ali se nakon tog telefonskog upoznavanja nismo ni viđali. Sve dok jednom nismo sreli u blizini gde ja treniram, a ona radila u jednoj privatnoj očnoj bolnici. Sećam se da sam se teško parkirao, bila je jedna bandera koju sam gledao da ne ogrebem auto. Dugo sam se uparkiravao i vidim kako prolazi jedna lepa devojka, ja joj kažem: ‘Beše Vesnina drugarica?’. I to je bio taj klik, i eto, Bože zdravlja, tu smo gde smo”, ispričao je Sofra za Grand.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.