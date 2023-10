Studentica branila Prijovićku na HRT-u: Nama ne smeta što je srpska pjevačica (VIDEO)

Muzička zvijezda Aleksandra Prijović postala je fenomen i glavna tema Balkana nakon što je zakazala peti koncert u Areni Zagreb, a pored brojnih napada s kojima se bori, pjevačicu je veliki broj Hrvata i branio te joj dokazali da muzika "ruši sve barijere".

O njoj se raspravlja u emisijama, na fakultetima, prave se ankete, a nezaobilazna je tema u medijima nakon što je zakazala pet Arena u Zagrebu, a sada i tri koncerta u Sarajevu, što je nezapamćen uspjeh jedne pjevačice narodne muzike iz Srbije.

Sada je Prija bila tema razgovora i u jednoj emisiji na HRT-u, a branila ju je studentkinja iz Hrvatske.

Kada je voditelj upitao studenticu Petru Mamić, koliko njih dotiče što je ona srpska pjevačica i da li to predstavlja neki faktor, dobio je neočekivan ali iskren odgovor.

"O ukusima se ne raspravlja, i to je to. Mislim da nama mladima to ne predstavlja takav problem, što je to srpska muzika. Većina srpskih izvođača koje mi slušamo je došla do tridesetih godina", rekla je mlada djevojka i dodala:

"Znači, ni oni zapravo nisu proživjeli rat, i mislim da smo mi to nekako stavili po stranii da je za nas muzika - muzika, nebitno iz koje zemlje dolazi."

Nakon njenog iskrenog izlaganja, voditelj je postavio šokantno pitanje.

"Dakle, vi niste izdajnici Hrvatske?", studenti su uz smijeh odgovorili: "Bar mi mislimo da nismo".

