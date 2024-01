Supruga Peđe Jovanovića nakon pomirenja: I u dobru i u zlu

Nedavno je kao bomba odjeknula vijest u javnosti da se Peđa Jovanović pomirio sa suprugom Anom, a da im trenutno cvjetaju ruže svjedoči njena nova objava.

Naime, Ana je Peđi čestitala rođendan i uputila mu emotivne reči.

"Srećan 47. rođendan mom životnom saputniku (i u dobru i u zlu), i najboljem tati na svetu. Volimo te 24/7", napisala je pjevačeva ljepša polovina.

Podsjetimo, kako je Peđa javno pričao, Ana ga je ostavila jer više nije mogla da podnese njegovo alkoholisanje.

"Jednostavno sam preko noći rekao da neću više da konzumiram alkohol. Sa ove tačke gledišta, samo je bilo teško to što sam dugo odlagao. Kao samo ovo veče još da se opustim i to tako ide u nedogled i tako je duže trajalo. Shvatio sam da mi to ne treba, kako sam to rešio, moja karijera ide uzlaznom putanjom, nema više onih mamurluka, ne boli me glava. Ne grize me savest gde sam bio i šta sam radio, ne postoji otrov više u organizmu koji me je kočio", rekao je nedavno za Grand.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.