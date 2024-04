Šušnjara: Imam 37 godina, da sam se htjela udati, udala bih se

Andreu Šušnjaru, trenutnu pjevačicu grupe Magazin, odgovorila je na pitanje šta misli o udaji. Ona kaže da o tome i ne razmišlja.

"Mene više nitko ne pita kad ću se udati zato što mislim da su svi odustali od tog pitanja. Mislim, imam 37 godina, da sam se htjela udati, onda bih se udala, tako da to mi definitivno nikad nije bilo na vrhu liste prioriteta i želja, to je nekako na dnu. Ima puno važnijih stvari od toga", rekla je pjevačica za IN magazin.

Nakon 14 godina u Magazinu, Andrea je najavila svoj odlazak iz grupe koji će se dogoditi ove godine.

Na njenoj prvoj solo pjesmi radi Tonči Huljić.

Andrea je početkom prošlog mjeseca u splitskom klubu proslavila 37. Rođendan, prenosi Index.

