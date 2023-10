Suzana Jovanović: O Saši sam prvo imala negativnu sliku

Suzana Jovanović i Saša Popović važe za jedan od najskladnijih parova na estradi, a kruna njihove ljubavi je kćerka Aleksandra. Pored nje, Saša je kao svog sina prihvatio i Suzaninog nasljednika iz prvog braka.

Iako je po profesiji pjevačica i neke njene numere, poput „Plavuša“, „Džaba care“ i „Oči,oči“ poslednjih godina su vrlo slušane, Suzana nikad nije bila karijerista, već je priželjkivala miran porodičan život.

"Oduvek sam volela porodični život. Nikad nisam patila za velikom karijerom…megalomanskim koncertima i slavom u tom smislu. Oduvek sam želela mir, porodicu i da se ostvarim na tom polju", započela je priču Suzana u emisiji „Premijera“.

Nakon razvoda, velika podrška su joj bili roditelji koji su se brinuli o njenom sinu dok je ona nastupala.

"Nisam imala osećaj kada sam dobila dete. Ja sam svog sina doživela kao mlađeg brata. Danijel i ja smo tako odrasli, moji roditelji su nas pazili. Mirne glave sam mogla da odem da radim i pevam. Znala sam da je moj sin sa bakom i dekom, da oni brinu o njemu, da mu ništa ne fali. Tako smo mi odrasli zajedno", rekla je ona.

Srednju trgovačku školu završila je zbog roditelja, ali je oduvijek znala da je njen životni put muzika.

"Znala sam da je muzika moj život. Školu sam završila zbog mame i tate, da mi ne zvocaju. jednostavno sam se raspitala šta se najbrže zašava, rekli su mi trgovačka i odlučila sam… e daj to ću upisati. Nakon toga sam krenula ozbiljno da radim i zarađujem i tada sam sakupila pare i finansirala sam svoju prvu ploču".

Njen suprug joj se na „pvu loptu“ nije dopao, ali je jedan događaj presudio i promijenila je mišljenje o njemu.

"O Saši sam prvo imala negativnu sliku… Nakon tog prvog kontakta preko prijateljice razmenili smo broj pejdžera… Mislila sam da mu se neću javiti nikada, ali sudbina nas je spojila. Jednog dana vozač koji me vozio nije mogao da me odbaci do Jagodine gde sam pevala, i ja sam se setila njega…pozvala sam ga i pitala da li može da me vozi. On je odmah pristao i to me baš oduševilo", rekla je pjevačica.

(GrandTV)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.