Suzana Mančić: Htela sam 100 muškaraca u svom životu

Voditeljka Suzana Mančić, otvorila je dušu i otkrila šok detalje iz svog ljubavnog života.

Kako je rekla, u mladosti je sanjala da ima čak "100 momaka",a svaku simpatiju stavljala je u spisak.

Međutim, kada je njen otac slučajno naišao na taj tajni spisak, nastao je potpun haos unutar porodičnih zidina.

"Takva mi je sudbina bila, stalno gužva ispred gola. Kada sam bila jako mlada, zamišljala sam da li ću imati 100 muškaraca u svom životu. Ne verujem da sam ih imala baš 100, ali tata moj je našao taj blok, tu sam imala ispisanih sedam momaka. To su bile one prve simpatije. Kada je tata našao taj blok i kada mi je zavalio šljagu, više sam prestala da razmišljam o broju. Bila sam tinejdžerka tada, možda sam imala 14 godina najviše. U tu beležnicu sam pisala samo ko mi se sviđao, šta je moglo da bude sa nekim kad sam imala 14 godina. Bio je poneki poljubac", rekla je Suzana.

Nije izostao ni prizor iz njenog detinjstva, koji je obilježio prvi poljubac. Nažalost, taj trenutak nije ostao urezan u njenim sjećanjima kao najlepša uspomena.

"Zanimljivo je to što sam ja pobegla sa svog prvog poljupca, uplašila sam se, a bila sam tako zaljubljena u tog momka. Sećam se da je bio dan, jer nisam mogla da se viđam uveče, a on, visok, plav, lep, malo stariji od mene i zagrlio me, a mi šetamo. Naginje se on ka meni, ja vidim da će da me poljubi i meni je samo kroz glavu prošlo šta će tata da mi kaže, samo sam pobegla od dečka", izjavila je Suzana, a prenosi Kurir.

Inače, voditeljka Suzana Mančić uživa u srećnom braku sa grčkim biznismenom Simeonom Ocomokosom, a njih dvoje su svoju ljubav krunisali 2018. godine, zbog čega voditeljka živi na relaciji Beograd – Atina.

