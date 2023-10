Suzana Mančić ispričala kako je pjevala Titu

Mnogi pjevači su tokom karijere nastupali pred poznatim i uticajnim ličnostima, ali malo je onih koji su imali čast da ih lično pozove predsjednik države, kao što je Suzanu Mančić, Josip Broz Tito.

B"ilo je uzbudljivo. To je bila poslednja godina njegovog života, naravno krilo se da je bio bolestan, mi to tada nismo znali. Mene su izvukli iz Teatra pet, pravnog fakulteta i onako kao u filmovima pitali me da pođem sa njima i da idem da pevam Titu. Rekla sam da mi treba vremena da se spakujem, a oni su rekli da su to već rešili kod mame", prisjetila se pjevačica, prenosi Grand.

Iako je prepoznatljiva po hrabrosti i britkom jeziku, čak je i ona tom prilkom osjetila veliku tremu i strah, čega se i danas do detalja sjeća.

"Bukvalno su me izvukli sa predavanja i otišli smo na Taru u hotel Omorika. Tu je bila policija, UDB-a, vojska, veliki stres se osećao u vazduhu. Ja nisam tremaroš, ali kada sam izašla meni su se kolena tresla. Pevala sam u maturskoj haljini, Tito je bio neraspoložen, njegove pudlice su lajale, pa sam jedva čekala da završim", istakla je za Kurir.

