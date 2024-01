Suzana Mančić o slikanju za “Plejboj”: Muž je hteo da se razvede

Suzana Mančić javnosti je poznata kao najljepša loto djevojka bivše Jugoslavije.

Bila je jedna od najpoželjnijih voditeljki u to vrijeme, a kako kaže, prosci su dolazili iz svih krajeva Srbije.

Predrasude o sebi i svom tijelu je srušila 2004. godine, kada se slikala potpuno naga za srpski "Plejboj".

Iako je tada imala 48 godina, bez problema je pristala da se slika obnažena, što je u to vrijeme mnoge iznenadilo. Ipak, malo ko zna da je prije toga dobila ponudu da se slika i za hrvatski "Plejboj", ali da je odbila.

“To je bila prva ponuda i mogla sam da dobijem dobar honorar, ali sam bila stidljiva, imala sam i dvoje dece. Međutim, kasnije se otvorio srpski Plajboj i urednica je bila Duška Jovanić. Ona je znala kako će me "kupiti". Rekla mi je: "Samo posebne žene pomeraju granice, samo one pametne i hrabre". Tu sam se ja pronašla. Ja se ponosim time i mislim da sam Plejboju dala šta mu treba. Skinula sam se, bilo je vrlo sofisticirano i umetnički. Ekipa je bila divna, fotografije su bile jako estetske, samo mi se naslovna strana nije svidela. Nekako je bila sivkasta”, ispričala je Suzana i objasnila kako je porodica reagovala na naslovnicu kultnog časopisa.

“Skandal strašan. Muž nije sa mnom pričao pet dana. Već mi je ranije rekao, kada bismo pričali na tu temu, da će se razvesti. Bili smo na letovanju kada je izdanje izašlo i nazvala sam mamu da pošalje rođaku da kupi. Majka se šokirala jer nikome nisam rekla za to. Onda me nazvala i rekla mi: "Lilice, ja se ponosim tobom". Meni je njena podrška oduvijek bila najvažnija”, rekla je ona za 24sata.hr.

Kada se u regionu spomene "loto djevojka", većina pomisli upravo na Suzanu, a ona se prisjetila svoje prve emisije i poziva da preuzme tu ulogu.

“Htela sam da privedem kraju studiranje jer sam počela da gubim radne navike. Spremala sam, mislim, ispit iz porodičnog prava. Tada su me pozvali iz marketinga televizije, hteli su nekoga poput mene ko bi im vodio loto. Ostavila sam knjigu i otišla tamo, iako nisam ni znala šta je to. Rekli su mi da samo uzimam loptice i da se smeškam, meni je to bilo bez veze, već sam imala svest i bila zvezda. Htela sam da budem domaćica tih pet minuta, a oni meni kažu da je bubanj previše bučan i da se neću čuti. Sutradan sam imala prvu emisiju bez zvuka, a onda sam već sledećeg utorka preuzela domaćinsku ulogu. Samo jednom, nakon dve-tri godine rada, mi je ispala loptica pa je skočila komisija, morali smo da ponavljamo, da se izvinjavamo gledaocima...”, prisjeća se ona kroz smjeh, prenosi Telegraf.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.