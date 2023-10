Suzana Mančić prvi put progovorila o hobiju

Voditeljka i pjevačica Suzana Mančić prvi put je javno progovorila o svom hobiju. Suzana je gostovala u jednoj tv emisiji i otkrila koliko vremena provodi sa omiljenim cvijećem – ružama, koje gaji na svojoj terasi.

"Jako je interesantno što sam uspela da odgajim u samom centru grada jedan lep ružičnjak. Takođe, u Grćkoj, na Pilionu gde imamo kuću, Simica i ja, brinem i za ruže koje imamo tamo, a neretko se i zbog toga svađam sa suprugom. Pošto ja znam kada ih treba poseći da bi rasle i cvetale, Simica ume da me napadne što sam to uradila i da sam mu upropastila ruže. Posle kada one procvetaju i budu još lepše, on se umiri. Mogu da kažem da sam ja jedna baštovanka", rekla je Suzana.

(GrandTV)

