Tanja Savić otkrila kada planira vjenčanje

Folk pjevačica Tanja Savić uživa u ljubavi sa 11 godina mlađim pilotom Muhamedom Mukijem Bešićem, o čemu se mjesecima unazad naširoko priča.

Njih dvoje su više od dvije godine zajedno, a dugo su krili vezu od javnosti. Tanja iz braka sa Dušanom Jovančevićem ima dva sina, koji i te kako vole Bešića.

"Muki ih je razmazio, sa merom. On je baš onako pravi uzor njima, kako treba da se ponaša otac prema svojoj deci. On ima autoritet prema njima, dečaci su uzrasta 12 i 13 godina. Ja sam brižna mama, uvek sam i bila", kazala je Tanja Savić.

"Moji sinovi ga zovu Muki, oni imaju svog oca. On je njihov prijatelj, trudimo se da im ulepšamo život", rekla je pjevačica.

"Kad mi prođe album, Arena, onda će biti svadbe. Pošto nemam svoju kuću, nemam svoje dvorište, planiram da to uradim, kad sve to sredim, kad budem 40+, onda ću da planiram i venčanje. Samo da zdravlje posluži. Volela bih devojčicu jednu, to bih baš volela, baš", istakla je Tanja, koja je dala intervju na rođendanu "Paparaco lova", koji je proslavio 14 godina postojanja emisije i gdje su se okupili članovi ekipe i brojne javne ličnosti.

Tanja je navela gdje sad žive, te otkrila da je beogradska Arena odavno zakazana.

"Za sad smo u stanu. Kad budem imala svoju kuću, dvorište... Malo je smešno, ali ja stvarno nemam kuću. To mi je najteže. Arena će biti, znam i datum, ali se ne najavljuje još", istakla je pjevačica.

(Kurir.rs)

