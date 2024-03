Tanja Savić otkrila kako je skinula kilograme, ovo je njen jelovnik

Tanja Savić nije bila zavodoljna izgledom, te je riješila da prepolovi obroke i tako uspjela da skine stomak.

Pjevačica je riješila da neko vrijeme pije samo cijeđeno voće i povrće, ali je stalno bila gladna, pa je odustala od toga.

Zato je odlučila da sama smisli dijetu! Riješila je da jede upola manje hrane nego do tada i ubrzo je vidjela rezultate.

"Krenula sam na detoks i trebalo je da pijem samo sokiće od voća i povrća, ali nisam mogla da izdržim a da ne stavim ništa od hrane u usta. Ceđene sokove sam zadržala za doručak, a odlučila sam da uz to imam manje, lagane obroke. Jela sam salate, piletinu, ribu... Naravno, sve to bez hleba. Bukvalno sam prepolovila količinu hrane koju sam unosila i to mi je brzo donelo rezultate", priča p,evačica.

Tanja kaže da se kao i mnoge druge žene najviše goji u predjelu stomaka.

"Čim nabacim koje kilo, odmah mi se poveća stomak i to me nervira. Konačno sam uspela da ga skinem! Sada nigde nemam višak. Baš sam se stesala u tom delu tela i prezadovoljna sam kako izgledam. Sklona sam gojenju, pa moram s vremena na vreme da regulišem ishranu, kako bih održavala vitku liniju", iskrena je ona.

Pevačica je najviše kilograma imala dok je trajao karantin zbog korona virusa:

"Tada sam se baš bila ubucila, pošto nisam nastupala, već sam samo sedela kod kuće. Smetalo mi je što sam se ugojila, pogotovu kada bih se pogledala u ogledalo i videla da 'kipi' na sve strane. Čim sam krenula da nastupam, smršala sam, a sada više nemam ni salo na stomaku."

Tanja ne krije da ponekad voli da se opusti i pojede više nego što bi trebalo.

"Mora čovek nekad sebi da da oduška. Dešava mi se da klopam baš pred nastup, a to nije baš pametno. Budu mi gladne oči, pa se prejedem i onda jedva pevam."

Ovo jede Tanja Savić

Doručak: Sok od voća i povrća

Ručak: Piletina i salata

Večera: Riba

Trik savjet: Jedite više puta tokom dana, ali neka to budu manji, lagani obroci.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.