Tanja Savić prekinula nastup sa najljepšim razlogom: Ljubavi moja

Tanja Savić već neko vrijeme uživa u ljubavi sa Muhamedom Mukijem Bešićem koji je juče proslavio svoj rođendan.

Pjevačica je odlučila da svog partnera iznenadi na nevjerovatan način, iako je sinoć imala nastup.

“Želim da čestitam jednoj mojoj dragoj osobi rođendan. Ja ne znam da li je ta moja draga osoba večeras tu. Moj momak večeras slavi rođendan, želim mu sve najlepše. Tu je on, ali mislim da je otišao u bekstejdž. Ljubavi moja, želim ti sve najlepše. Da te sreća prati”, rekla je Tanja, a Muki je snimak podijelio na Instagramu uz koji je napisao:

“Ljubavi moja, hvala ti na svemu. Ti si moja sreća i tvoj osmeh je moj najveći poklon”.

Nakon nastupa uslijedilo je i iznenađenje koje je pjevačica priredila za njega, a on je fotografiju podijelio sa svima.

Podsjećamo Tanja je nedavnootkrila i kako je planula ljubav sa jedanaest godina mlađim pilotom.

“Mi smo se upoznali u avionu, on je vozio mene i moju ekipu. Sačekao nas je na jednom delu gde je taj deo za privatne letove. Ja sam se bojala kako ću da izdržim sve to. Ja sam sedela pozadi, moj menadžer je sedeo pozadi. To je mali avion za privatne letove, tako da sam mogla da ga lepo vidim, svi smo bili tu. Leteli smo za Čikago. Posle je tek krenulo neko dopisivanje. To što je mlađi znači da je slađi. Prepoznala sam u njemu neku ozbiljnost, nije klinac”, ispričala je za domaće medije.

