Tea Tairović progovorila o emotivnoj sceni sa nastupa

Mlada zvijezda Tea Tirović održala je 16. decembra, prvi veliki solistički koncert u Skoplju na kojem su bili i njeni roditelji.

Poslije koncerta s našom ekipom podijelila je utiske, a kako kaže, osjećala se kao kod kuće, a to joj je makedonska publika i dokazala tokom koncerta.

"Ne znam ni ja iskreno i mislim da je Skoplje još jednom pokazalo kada sam ja u pitanju koliko smo vezani... Nisu mi uzvratili, nego duplo ili trostruko uzvratila po ko zna koji put i stvarno sam presrećna. Najavila sam koncert sa jednom rečenicom da su mene više puta pitali da li imam tremu pred ovaj koncert, a ja sam rekla da nemam zato što dolazim kući. To je to, ja se ovde osećam kao kod kuće..."

Prije no što je kročila na binu, naša ekipa pratila je u stopu... Tea je prije samog izlaska imala veliku paniku, a na korak no što je kročila na istu se i prekstila tri puta.

"Ti si to video, onda si video moju paniku... Pa ne mogu da preskočim tu paniku, ne znam kada ću uspeti da je preskočimmm. Mislim dokle god me drži taj adrenalin da će koncerti biti ovakvi", rekla je pjevačica.

Mama Božica i tata Zoran bili su u prvim redovima na koncertu, a tokom izvođenja jedne od najemotivnijih balada koju je posvetila i snimila za mamu, obuzele su je emocije. Kako kaže, uspjela je da ne zaplače, jer sebi na bini ne može da pruži takav luksuz...

"Nisu me savladale, ali sam se borila i nisu me savaldale. teško, teško na bini baš potpuno teško da me potpuno savladaju emocije. Jenostavno kada bih zaplakala onako kako bih zaplakala u svojoj sobi ne bih mogla da izgovorim nijednu reč, tako da se divim ljudima koji mogu da pevaju i plaču, ja to ne mogu. Pesma "Ne brini majko" je definitivno jedna od mojih omiljenih pesama u celoj mojoj diskografiji i mislim da je publika koja zna tu pesmu da je to posebna publika i da su oni koji mene zaista vole. Ovo veče je definitvno bilo zaista emotivno za mene, moji roditelji su bili i na Tašu, sada eto i u Skoplju, preskočili su samo Sarajevo tako da daj Bože da budu na svakom drugom koncertu, ja ću biti zadovoljna", rekla je Tea, a zatim odgovorila na konstataciju da mama ipak nije uspela da obuzda emocije, te je pustila koju suzu:

"Vidi, da je moja mama pevala, a da sam ja bila u publici plakala bih kao kiša, ali kad moraš da pevaš ne može da plačeš, moraš da budeš uzdržan. Pustim suzu na raznorazne pesme, između ostalog 'Ne brini majko' prvi put kada sam čula bila sam na aerodromu i plakala sam kao kišna godina, ali kada sam na bini ne mogu bas sebi taj luksuz da dozvolim, retko, retko, samo malo..."

Tata je, kao i mama bio vrlo uzbuđen, a na pitanje o njemu bilo joj je malo neprijatno da priča.

"Preskočićemo detalj da je moj tata sada ovde, nisam navikla da pričam o njemu u trećem licu kada je on tu, ali on je definitivno ljubitelj makedonskih pesama. Poznata je činjenica da mi imamo pesmu 'Makedonija' koju nismo još plasirala. Ona čeka svoj momenat i to je jako posebna pesma koja ne može da se izda tek tako, mislim da je on baš iz tog razloga izrazio želju da dođe u Skoplje".

Svoju koncertnu turneju koju je započela još u junu na Tašu u Beogradu koristi i da publici, Srbiji, Balkanu i svetu pošalje važnu poruku - "No War".

"'No War' poruka se desila još 17. juna kada sam odžala svoj solistički koncert na Tašu u Beogradu i ona se nastavila kroz Sarajevo, sada iz kroz Skoplje, desiće se i u Derventi, i u Sofiji sledeće godine, u Beogradskoj areni. Na svakom koncertu će ta poruku da traje.. Kada je ta poruka dobra, onda apsolutno, ja se trudim da svaku poruku koju pošaljem služi".

Na koncertu joj je prvi put gotovao i mlađi kolega Vojaž, s kojim je otpevala duetsku numeru, a za kojeg je imala samo lepe reči.

"Došao je direktno iz Australije, potpuno ga razumem kako je to. Jer sam ja direktno iz Australije otišla direktno na nastup u Nemačku. Hvala mu što je izdvojio svoje vreme, on je sjaja i jako vaspitan, jako je i vredan i želim mu svu sreću".

O godini koja je uskoro za nama kaže "da može da stane u jednu čitavu knjigu", a ekskluzivno za Telegraf najavila je i tačan datum izlaska novog albuma.

"Od 2023. godine ja mogu da napišem knjigu komotno, šta mi se sve izdešavalo i ovu godinu ću definitivno pamtiti i eto da mi 2024. bude i polu uzbudljiva kao ova ja ću biti jako zadovoljna", rekla je ona pa otkrila datum objavljivanja novog albuma:

"26. aprila 2024. godine objavljujemo novi album, treći album po redu. Od oktobra kreće nova koncertna turneja" otkrila je Tea i odgovorila na konstataciju novinara koja se tiče ljubavi, publike i nje.

"Ti si sve video, zašto meni partner nije potreban jer kada doživite ovakvu povratnu informacije od publike onda vam je to i više nego dovoljno za dva života", rekla je.

