Tejlor Svift se na bini iznenada pridružio njen dečko

Travis Kelsi objasnio je svoj neočekivani nastup tokom Eras turneje njegove djevojke Tejlor Svift u Londonu.

NFL igrač, koji se zabavlja sa Tejlor Svift skoro godinu dana, pričao je o tome kako je došlo do te odluke, prenosi CNN.

Kelsi je rekao da je prvobitno želio da se pridruži njenom nastupu na stadionu Vembli, na šta se ona nasmijala i pitala ga da li bi stvarno bio spreman da uradi tako nešto.

„I naravno, našla je savršen dio nastupa za mene“, rekao je on.

Kelsi je iznenadio publiku u Londonu prošle nedjelje kada se pojavio na bini u smokingu i cilindaru noseći Sviftovu na sceni tokom dijela nastupa „The Tortured Poets Department”.

To se dogodilo treće večeri u Londonu, nakon što je sa svojim bratom prisustvovao na njena prva dva koncerta.

„Htio sam da budem u dijelu 1989, da se otkotrljam sa bicikla. Ali, ovo je bila sigurnija opcija“, rekao je Kelsi.

Kelsi je rekao da je njegov luckasti ples na sceni inspirisan onim što je uradio Džim Keri u filmu „Gluplji i tuplji“.

„Uvijek sam želio da uradim ovako nešto, ali nikada nisam znao kada bi to imalo smisla. Ovo je jedna od najdražih stvari koje sam uradio u životu“, rekao je on.

Kelsi je rekao da mu je bila čast što je nastupao sa Tejlor Svift i drugim plesačima.

„Bila je to apsolutna eksplozija. Bio je to tako zabavan, razigran dio nastupa i bilo je savršeno vrijeme da odem na binu i zabavim se, ne samo sa Tejlor… već sa publikom i zaista pokušam da sve zabavim do ostatka nastupa. Bilo je super“, rekao je on.

Postojalo je samo jedno pravilo – „nemoj ispustiti bebu“.

„Zlatno pravilo je bilo ‘Ne ispuštaj Tejlor. Odnesite je na kauč na sigurno’“, rekao je Kelsi, prenosi RTCG.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.