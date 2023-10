Teodora Džehverović: Pali me kad muškarac zna da zaplače

Pjevačica Teodora Džehverović često je na meti javnih kritika zbog izjava ili poteza, a najnovijom izjavom, o muškarcima naravno, ponovo je skrenula pažnju.

Naime, nedavno se spekulisalo da je nakon raskida uplovila u vezu sa košarkašem, međutim, o momcima "više ne želi da priča".

Kako i sama priznaje, jednom se već opekla i sada smatra da je najpametnije da ćuti o svojoj vezi, jer su joj se ranije u istu žene miješale.

"Ljudi su sebi davali za pravo da se mešaju u moju vezu, da ne pričam o devojkama. Mnoge se žene vode onim 'to je dobro, čim je zauzeto, hajde da bude malo i moje, ako može'", navela je ona tokom jednog gostovanja i dodala:

"Spadam u tu vrstu žena kojoj je romantika veoma bitna, važno mi je da je moj muškarac romantičan. Ako ne zna da zaplače, mene to odbija. Ja sam takva i to me pali", govorila je Teodora.

Ona je, takođe, otkrila da su njeni momci bili "normalni" i da nikada nije razumjela zašto je gledaju kao djevojku kojoj su materijalne stvari bitne, s obzirom da je uglavnom imala muškarce, koji vode normalan život, prenosi Telegraf.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.