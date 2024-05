Teodora Džehverović progovorila o privatnom životu

Pjevačica Teodora Džehverović, oduvek se trudila da karijeru stavi u prvi plan, ali je sada govorila i o privatnom životu.

Nedavno je objavila album, koji je za kratko vrijeme pokipio simpatije publike, Teodora je govorila o istom, ali i istakla da želi da se ostvari kao majka.

"Zadovoljna sam kako je album pošao, čak i bolje nego što sam očekivala. Bilo je dosta poruka podrške, ljudima je bilo lepo na promociji. Uvek ima i negativnih komentara, volim i njih da čujem. Želela sam da napravim korak napred i mislim da sam uspela u tome", rekla je Teodora i otkrila da li ima vremena za ljubav, prenosi Telegraf.

"Za sve se uvek nađe vremena, ako to želimo. Trenutno mi je fokus na poslu, ali ne želim da pričam o emotivnom životu. Bratanica mi je probudila majčinski instinkt. Ispitujem se kakva ču majka ja biti, želim da se to desi jednog dana. Guraju me da naučim da menjam pelene, najteže mi pada možda to jer je hiperaktivna. Iskreno, jako je teško, skoro pa nemoguće odvojiti privatan život od poslovnog, ali to je cena javnog posla", rekla je pjevačica i otkrila da radi sve kućne poslove:

"Radim sve poslove, idem na pijacu, spremam, kuvam. Jedino što nikad ne radim ne cenkam se, to ne radim".

