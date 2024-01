Tijana Dapčević: Moja sreća je što sam imala dva pedagoga u kući

Pjevačica Tijana Dapčević je nedavno u jednom razgovoru otvoreno govorila o porodici, djetinjtvu i roditeljima.

Kako potiče iz kuće u kojoj su svi muzički obrazovani, Tijani nije bilo teško da odluči kojom će se profesijom baviti, a na tu odluku su presudno uticali njeni roditelji.

"Uzori su mi bili moji roditelji, imam tu sreću što sam imala dva pedagoga u kući. Mama je zavšila solo pevanje i muzičku pedagogiju, bila je prvakinja makedonske opere. Sećam se da sam kao mala bila fascinirana operom i kostimima, odrasla sam u pozorištu", rekla je ona za Grand.

Od malena je sa roditeljima posjećivala pozorišta, pa je ta magija koju scena ima povukla Tijanu da se opredijeli za profesiju pjevačice.

"Uticali su da se i ja na kraju bavim scenom, nehotice. Vukli su me svuda, do moje desete godine sam odrasla u pozorištu, tada se rodila moja Tamara. Kasnije sam bila na muzičkoj akademiji sa ocem, ugledala sam se na njih. Bili su i ostali do danas ugledni građani i stalno nam je bila puna kuća ljudi, dva boema. Oni su mi bili uzor da možeš sve kad hoćeš i kad nešto voliš i kada čvrsto stojiš na zemlji, kada se ne bahatiš. Nije sada što su moji, ali su divni ljudi i mislim da su dobar posao napravili", zaključila je ona.

(GrandTV)

