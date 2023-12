Tonči Huljić o navodnoj trudnoći njegove kćerke: Ja bih volio još unučadi

Posljednjih dana hrvatski mediji prenose kako se šuška da su Hana Huljić i Petar Grašo ponovno u slatkom iščekivanju.

Ima li u tome istine ili ne doznat ćemo u narednim mjesecima, a dok se javnost zabavlja njenom navodnom trudnoćom Hana razmišlja muzici.

Kuloarske priče da Hana Huljić i Petar Grašo nakon kćerkice Albe čekaju drugo dijete za 24 sata je komentarisao Hanin otac Tonči Huljić, koji je rekao:

"Ja bih volio još unučadi. Što se mene tiče, to bi bilo super, ali nitko oko mene nije trudan. Svaki put kažem da bih pored Albe volio imati još unuka. Zasad in nema. Bit će", kazao je on.

Oglasila se i Hana, koja se uz novu fotografiju prisjetila nekih prošlih vremena.

"Jedna od meni mojih najdražih skladbi. #diesirae Na svim glazbenim platformama", napisala je Hana uz link na YouTube iz očeve 'Mise Mediterana', u kojoj ima jednu od glavnih , prenosi Tportal.

