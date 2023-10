Topalko: Teže je biti pevač, nego završiti tri fakulteta

Pjevač Milan Topalović Topalko oglasio se na društvenim mrežama i otkrio šta ga najviše nervira na nastupima. U jednoj rečenici uporedio je sebe sa profesorom i rekao da je teže biti pjevač, nego završiti tri fakulteta.

Vidno bijesan, očigledno nakon neke situacije koja se dogodila na nastupu, Topalko je riješio da kaže sve što misli, po cijenu da se ono što je rekao neće svidjeti mnogima.

"Trideset godina pevam i trideset godina doživljavam dve iste stvari. Da mi neko dok pevam priča na uvo i posle sat vremena najbržeg ritma kaže „Daj nešto življe“. To što se neko ne razume u muziku, pa je za njega življe ono što voli u najsporijem ritmu, to razumem", napisao je on i dodao:

"Zamilsite kad bi ja došao na predavanje nekog proferora ili kad bi zidaru govorio da mu je kriva vinkla. Ili da kasirka kuca, a ja da joj kažem da nije to tako, jer je red od 20 ljudi. Molim vas, poštujte svačiji posao, biti dobar muzičar i pevač teže je nego završiti tri fakultata, jer za muziku pored napornog rada potreban je i dar od Boga".

Podsjetimo, pjevač je nedavno postao deda, a pred kćerkin porođaj je priznao mu je drago što će se baš sada ostvariti u toj ulozi.

