Trudna zvijezda serije "Tajne vinove loze": Vanja Nenadić čeka dijete sa kolegom

Glumica Vanja Nenadić (32), koju su mnogi zavoljeli u seriji "Tajne vinove loze", je u petom. mjesecu trudnoće.

Kako piše Alo.rs, Vanja Nenadić čeka dijete sa kolegom Markom Todorovićem (29), glumcem iz Crne Gore kog je publika gledala u ostvarenjima "Koža", "Pad", "Senke nad Balkanom", "Ubice mog oca", "Kralj Petar Prvi"...

Vanju je Marko vjerio prije nekoliko mjeseci u Londonu.

"Nismo mnogo bili po tabloidima, to je bilo samo na početku. Da, Marko je moj dečko. Prvi poljubac sa njim? U pozorištu. Pa, nije bilo u garderobi... Na sceni, u mraku. On je bio uporan. Šta se desilo sa mnom i sa Markom, to zapravo želim da kažem... Mi smo stvarno pre naše veze bili veoma bliski prijatelji. I nekako je iz toga sve preraslo u ljubav. On je to prvi osetio i onda je ostalo još malo da mene ubedi i to je to", ispričala je ona u jednoj emisiji.

"Živimo zajedno i to je jedna ozbiljna priča i mirna luka", dodala je tada.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.