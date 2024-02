Tuga u domu Saše Kapora: “Preteško je, volim te beskrajno”

Saša Kapor početkom godine ostao je bez voljenog člana porodice od koje se nakon više od mjesec dana sada javno oprostio.

Naime, pjevaču je preminula baka koja je prošlog ljeta napunila 91 godinu i za koju je bio izuzetno vezan, i sa čijim gubitkom još uvijek ne može da se pomiri.

“Bako moja, moje srce, moj heroju. Sa tobom je dvanestog januara otišao deo mene, jer si bila duša moje duše. Bog me je blagoslovio neizmerno da baš ti budeš jedan od temelja mog života i beskrajno sam mu zahvalan. Hvala ti što si mi spasila život i borila se u svim životnim okolnostima na koje ne možemo da utičemo i da odrastem u najbolju verziju sebe. Hvala ti i izvini. Nadam se da sam uspeo bar jedan najmanji deo dobrog da ti vratim, trudio sam se koliko sam uspeo i umeo– emotivno se oprostio pevač od voljene bake i dodao:

“Sa ove tačke gledišta kao da mi je nešto govorilo da dolazi vreme rastanka, rastanka na koji niko nikada nije spreman. Bogu sam zahvalan što mi te je poživeo toliko dugo, ali koliko god bilo je malo, jer najmiliji kada odlaze teško je…Preteško, ali znam da si, kako na zemlji, tako i na nebu moj anđeo čuvar. I postavuću ovaj video u boji jer ti si moje bitisanje obojila u najlepše boje koje život pruža. Tvoj omiljeni unuk Saša. Volim te beskrajno”, napisao je Kapor u opisu vide sa preminulom bakom.

Podsjećamo, Saša uživa u dugogodišnjem braku sa Nikolinom Kovač sa kojom ima dvoje djece na koje je izuzetno ponosan. Kao dijete razvedenih roditelja, Kaporu je uprkos posleovnim obavezama, porodica na prvom mjestu i trudi se da sin i kćerka imaju svu ljubav i pažnju i odrastaju u zdravom porodičnom okruženju.

“Moram da kažem moj otac je moj otac. On mi je dao sve i on se ne može porediti ni sa kim. Još jednom napominjem da on nije uticao nikada na mene. Odluka da ne kontaktiram s majkom bila je samo moja. Dokaz je i to što njih dvoje nikada nisu trajno prekinuli kontakt”, pričao je svojevremeno Saša Kapor koji je nakon mnogo godina obnovio kontakt sa majkom.

“Na dan emisije stigla mi je poruka da je u Beogradu i da će doći u studio. Nisam se obazirao na to. Međutim, zaista, ona se pojavila na snimanju. Taj prvi pogled ne mogu da opišem. Bila je to bura emocija. Ceo život mi se vrteo po glavi. Suze su navirale”, ispričao je u jednom intervjuu pjevač.

(GrandTV)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.