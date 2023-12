Udaje se Slavica Ćukteraš

Nakon što je sa bivšim mužem Vladom Avramovim prošla veoma stresan period, prijavila ga za nasilje i borila se za svoj mir, pjevačica Slavica Ćukteraš konačno je srećna.

U njenom životu već neko vrijeme je di-džej Vladimir Aćić, a sada je prvi put javno progovorila o njihovoj vezi.

Momak Slavice Ćukteraš već je sastavni dio njenog, kao i života njene kćerke Viktorije, a sada je pjevačica otkrila i da li razmišlja o braku sa novim izabranikom:

“Vladimir i ja s mojim djetetom već živimo zajedno. Mi smo zajednica. Šta znači taj papir? Ne znači ništa. Nije garancija nikakvog odnosa. Najbitnije je da smo se mi našli i da se poštujemo i lijepo funkcionišemo zajedno, da je sve to lijepo i to je nešto što je vrijednije za mene od papira. A sada, ako me bude pitao, vjerovatno ću se udati”, rekla je i otkrila kakvu svadbu priželjkuje:

“Nisam tip za velike svadbe. Više sam za intimniju varijantu”, rekla je Slavica u emisiji „Blic dan”, dok je zahvaljujući voditeljskom paru, dečko Slavice Ćukteraš dobio instrukcije o idealnom vjereničkom prstenu za svoju dragu.

“Neka bude kamen zelene boje”, rekla je ona, a prenosi CdM.

